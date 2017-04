Niedereschach Schweizer lieben Christoph Sieber: Preis für Niedereschacher Comedy-Star

47-Jähriger wird mit dem "Cornichon 2017" ausgezeichnet. Die Heimatgemeinde ist stolz auf den erfolgreichen Sohn.

Niedereschach (gdj) Der Niedereschacher Kabarettist Christoph Sieber begeistert auf der Bühne wie im Fernsehen eine große Fan-Gemeinde mit bissigem Polit-Kabarett und wurde schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Nachdem er 2015 den deutschen Kleinkunstpreis gewann, kann er sich jetzt mit "Hoffnungslos optimistisch", seinem aktuellen und fünften Solo-Programm, mit dem Schweizer Kabarett-Preis Cornichon 2017 schmücken.

"Der Preis bedeutet mir sehr viel, denn das Schweizer Publikum ist detailverliebt, es achtet mehr auf die Nuancen und schätzt eine gewisse Tiefe im Programm", freut sich Sieber. Und seine Art, den Zuschauer erst zum Lachen zu bringen, um dann schlagartig wieder bitteren Ernst zu verbreiten, macht sein Programm unverwechselbar. "Ich leiste eine Überzeugungsarbeit, ich zeige eine Seite der Medaille der Welt, die manche vielleicht noch gar nicht gesehen haben", so Sieber zur Rolle des Kabaretts in der Politik.

In der offiziellen Begründung der Jury heißt es neben anderem: "Sieber ist angriffig und temporeich, politisch wutentbrannt und trotzdem charismatisch". Der 47-jährige Christoph Sieber ist ausgebildeter Schauspieler und Pantomime. Er führt sein Publikum stets in ein Wechselbad der Gefühle, in Sekundenschnelle kippen beklemmende Anklagen in hinreißend komische Akzente, Elemente der Comedy werden mit tiefgründiger Satire verquirlt.

Sei es sprechend, tanzend, singend, jonglierend: Christoph Sieber kreiert eine fesselnde Dramaturgie der Gesellschafts- und Politkritik, die in ihrer Glaubwürdigkeit und aktuellen Dringlichkeit ihresgleichen sucht. In Niederschach freut man sich natürlich riesig über den neuerlichen, großartigen Erfolg von Sieber. Die Preisverleihung wird am 10. Mai im Stadttheater Olten im schweizerischen Kanton Solothurn im Rahmen der 30. Oltener-Kabarett-Tage stattfinden.