Niedereschach Schule in Niedereschach freut sich über modernen Fachraum

464 000 Euro kostet Sanierung und Ausrüstung. Gemeinschaftsschule stolz auf naturwissenschaftliche Ausstattung

Niedereschach – Schier endlose Debatten hatte es im Gemeinderat zur Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume in der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in Niedereschach gegeben. Insbesondere wegen der hohen Kosten. Jetzt ist endgültig Schluss damit. Zusammen mit den beiden mit der Bauplanung beauftragten Architekten Thomas Scherlitz und Thomas Seemann wurde jetzt der neue naturwissenschaftliche Raum nebst Vorbereitungsraum von Bürgermeister Martin Ragg an den Schulleiter der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, Peter Singer, übergeben.

Stolze 464 000 Euro waren für die in drei Abschnitten unterteilte Sanierung der Räume, Ausstattung, sowie Lehr- und Hilfsmittel in den Haushalt eingestellt worden, wie Bürgermeister Martin Ragg bei der Übergabe berichtete. Dafür sei der frühere Physikraum jetzt komplett umgestaltet. Er ist dem heutigen Standard angepasst mit neuester Technik, Sicherheitsschränken und Absaugvorrichtungen für die Chemikalien, alles internet-unterstützt für die heutigen Anforderungen.

Eine Investition, die sich jedoch auf jeden Fall gelohnt habe, wie er am heutigen Tage zu seiner großen Freude feststellen könne, so Ragg. Und eine richtige Entscheidung, zumal bekanntlich an diesem Schulgebäude festhalten werde. Der Raum sei im Zuge der Gesamtsanierung, die noch in diesem Sommer beginnen soll, ein weiterer wichtiger Baustein nach der Sanierung des Technikraums und der Schulküche. Damit finde die Modernisierung der Schule ihre Fortsetzung. Seinen Dank sprach Ragg für die gelungene Planung und Umsetzung den beiden Architekten aus. Auch Rektor Singer dankte er. Da während der Umbauzeit kein naturwissenschaftlicher Raum zur Verfügung stand, musste viel improvisiert werden.

Von der Herstellerfirma, dem Hohenloher Spezialmöbelwerk, war Regionalverkaufsleiter Ralf Menzel mit vor Ort. Er erläuterte die Technik der neuen Räumlichkeiten. Gänzlich innovativ dabei sei, so Menzel, dass die technische Versorgung jedes einzelnen Arbeitsplatzes von der Decke über einen Medienlift mit Zugang zu Strom und Gas erfolge. Alles sei getrennt abschaltbar als zusätzliche Sicherheit. In einem modernen naturwissenschaftlichen Raum werde alles vom Boden weg an die Decke verlagert. Als großer Vorteil könne der Raum somit auch als herkömmlicher Schulraum verwendet werden mit verschiedenen Tischzusammenstellungen, da es sich bei den Tischen um herkömmliche Schülertische handle. Für die Experimente und Versuche werden sie mit einem emaillierten Tablett versehen, auf denen die Experimente durchgeführt werden.

Natürlich freute sich insbesondere Rektor Singer, an seiner Schule jetzt einen naturwissenschaftlichen Raum mit neuester technischer Ausstattung zu haben. Sicherlich würden ihn manche Gymnasien darum beneiden. Auf der anderen Seite stehen jedoch auch der Anspruch und die Aufgabe, als Gemeinschaftsschule auch gymnasialen Standard zu liefern. Und dem stehe nun nichts mehr im Wege.

Dies zumal zwei neue Physiklehrer eingestellt werden, worüber er sich besonders glücklich schätze. "Ein absoluter Glücksfall, zumal naturwissenschaftliche Lehrkräfte für ländliche Schulen nicht einfach zu gewinnen seien." Und was die teuere Ausstattung des Raumes betreffe, so stecke das Eigentliche in den Schränken: die Physik, die Chemie und die Biologie. Deshalb, so der Wunsch des Rektors, möchte er im neuen Schuljahr bei einem Tag der offenen Tür diese Räumlichkeiten auch der der Öffentlichkeit zugänglich machen und zeigen. Denn das müsse man einfach mal gesehen haben.

Naturwissenschaften

Im naturwissenschaftlichen Unterricht sind experimentelle Erarbeitung und theoretische Durchdringung eng miteinander verknüpft. Bei der experimentellen Erarbeitung wechseln Demonstrations- und Schülerexperimente. Dadurch werden Größe, Einrichtung und Ausstattung der Fachräume geprägt. Die Sanierung des naturwissenschaftlichen Fachraums an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar unterteilt sich in die Sanierung der Räume mit Boden- und Wandbelag, Fenster. Lüftung und Elektrotechnik, Ausstattung mit Tischen, Stühlen, EDV, Abluftanlage, Schrankwand, Einrichtungsmodule, sowie Lehr- und Lernmittel in Form der Grundausstattung und spezieller Geräte für die Fächer Physik, Chemie und Biologie.(gdj)