Niedereschach Schon 6482 Meter: Erdgas-Netz in Fischbach kommt voran

Schon 6482 Meter: Erdgas-Netz in Fischbach kommt voran

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) kommen mit dem Ausbau des Erdgasnetzes in Fischbach weiter gut voran. SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter und SVS-Netzvertriebsleiter Ottmar Warmbrunn, geben in der Sitzung des Ortschaftsrates Fischbach im Pfarrsaal einen umfassenden Überblick.

Die SVS hat Ende 2011 Fischbach an ihr Erdgasnetz angeschlossen. Zu Beginn des Netzausbaues wurden 1574 Meter Gasleitungen im Ort verlegt und 21 Hausanschlüsse vorgenommen. „Stand heute sind es 6482 Meter Gasleitungen und 103 Häuser verfügen mittlerweile über einen Hausanschluss“, sagte Köngeter. Noch 2017 werde die SVS das Fischbacher Ortsnetz um weitere 380 Meter Gasleitungen ausbauen.

„Die Baumaßnahmen werden mit der Gemeinde koordiniert und terminiert“, so Ottmar Warmbrunn. Der größte Brocken sei verlegt, jetzt folgten noch kleinere Ergänzungen des Netzes. Mit Blick auf die in Kürze beginnende Erschließung des Gewerbegebietes Riedwiesen-Mitte, werde von der Schramberger Straße her die Gasleitung auch dorthin verlegt.

2018, so Warmbrunn weiter, solle die Königsfelder Straße „verrohrt“ werden, inklusive der Abzweige in die Seitenstraßen. Da das Land für 2019 plane, die Landesstraße L 181 beziehungsweise Königsfelder Straße zu sanieren, sei es wichtig, vorab alle anderen Leitungen darunter zu verlegen. Er gehe davon aus, dass dies auch für das Glasfaserkabel des Zweckverbandes Breitbandversorgung gelte.

Wenn dies alles erledigt sei, sei Fischbach zu 80 bis 90 Prozent am Gasnetz angeschlossen. „Wir sind in Fischbach fast schon in jedem Winkele“, sagte Warmbrunn.

Ulrich Köngeter ging auf die Gaspreisentwicklung ein. Er kündigte an, dass die SVS in Fischbach ihren Kunden zum 1. Juni 2017 neue Verträge für das Gas zum bisherigen Preis anbieten werde. Wer sich für zwei Jahre binde, erhalte gegenüber dem alten Vertrag sogar eine Preissenkung.

Köngeter animierte die Ratsmitglieder und die Zuhörer dazu, auf Gas zu setzen, denn ohne Gas sei die Energiewende nicht zu schaffen.