Niedereschach-Schabenhausen Schlierbachnarren starten mit Frühstück

Wie inzwischen schon gute Tradition geworden, haben die Schlierbachnarren ihre Fasnet mit einem närrischen Frühstück eröffnet.

Da die Frauen in der Zunft sich für das Buffet wieder einmal große Mühe gegeben haben, konnten rund 40 aktive Mitglieder im Haus der Vereine begrüßt werden. Nach der morgendlichen Stärkung wurde ein gemeinsamer Ausblick auf die bevorstehenden närrischen Tage geworfen.

Höhepunkt ist sicherlich der 50. Geburtstag der Gottlezunft in Unterkirnach. Sie feiern dies beim siebten Schwarzwälder Narrentreffens der Schwarzwälder Narrenvereinigung vom 3. bis 5. Februar. Hier werden alle 50 Zünfte der Vereinigung den Geburtstag drei Tage lang in Unterkirnach feiern. In Schabenhausen beginnt die närrische Saison am 21. Januar um 9.30 Uhr mit dem Fähnleaufhängen und dem Schmücken der Halle, gefolgt vom Narrenschoppen Haus der Vereine am 27. Januar um 19 Uhr. Der Schmotzige Dunnschtig, 23. Februar, beginnt um 11 Uhr mit der Kindergartenbefreiung, gefolgt um 14 Uhr vom Umzug ums Störzle und der anschließenden Kinderfasnet.

Am Samstag, 25. Februar, findet der traditionelle Wasserträgerball um 20.11 Uhr in der Schlierbachhalle unter dem Motto "Willkommen auf der Schlierbach-Ranch" statt. Der Fasnet-Montag beginnt um 5 Uhr früh mit dem Wecken in allen Gassen Schabenhausen, und am darauffolgenden Dienstag ist um 19 Uhr der ganze Spuk auch schon wieder vorbei mit dem Fasnet Verbrennen vor der Schlierbachhalle.