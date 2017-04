Niedereschach Schlierbachnarren sind gut aufgestellt

Narren in Schabenhausen wirtschaften klug und bestätigen ihren Vorstand.

Niedereschach (gdj) Nicht nur über die närrischen Tage, das ganze Jahr über sind die Schlierbachnarren aktiv. Dies zeigte sich bei der Hauptversammlung im Haus der Vereine bei den Berichten der Zunftmeisterin Karin Höllein und des Kritzelmeisters Helmut Koch.

Ob Frühlingsfest mit Bewirtung bei der Gärtnerei Weisser, der immer beliebtere Vereinswettbewerb Boule-Open oder der Jahresausflug zur Sektkellerei nach Breisach – all das kommt gut an. Natürlich lagen die Arbeitsschwerpunkte der Schlierbachnarren auf den vielen Aktivitäten in der Zeit der närrischen Tage, über die die Zunft an vier Umzügen teilgenommen hatte. Kindergartenbefreiung, der Umzug ums Störzle mit anschließender Kinderfasnet in der Halle waren die Höhepunkte am Schmotzige Dunnschtig, gefolgt vom traditionellen Wasserträgerball am Samstag unter dem Motto: "Willkommen auf der Schlierbachranch", mit acht Programmpunkten wieder ein toller Erfolg, wie die Zunftmeisterin erfreut resümierte. Auch waren in der abgelaufenen Saison etliche Neuerungen hinzugekommen, so der Zwergenclub, den Sarah Obergfell auf die Beine gestellt hat und auch leitet. "Eine echte Bereicherung für alle" so freute sich Karin Höllein, und auch die neue Bar in den zukünftigen Räumlichkeiten des Jugendclubs habe ihre Bewährungsprobe bestanden.

Im Kassenbericht von Peter Standt gab es nur Positives zu vermelden, er konnte von einem finanziell überaus erfolgreichen Vereinsjahr berichten. Was natürlich auch Bürgermeister Martin Ragg freute, der in seiner einstimmig herbeigeführten Entlastung des Vorstandes den Schlierbachnarren für die vielen Aktivitäten das gesamte Jahr über dankte.

Ein Zeichen auch, dass bei den Schlierbachnarren die Chemie stimmt, waren die von Ortsvorsteher Alfred Irion geleiteten Neuwahlen, bei denen es keinerlei Veränderungen gab. Einstimmig wurden die zweite Vorsitzende Britt Koch, Kassier Peter Standt und die Beisitzer Heike Formella, Simone Serowy und Dennis Ulmschneider wiedergewählt, wobei ein Beisitzerposten noch vakant ist und auch in der Versammlung nicht besetzt werden konnte.

Zunftmeisterin Karin Höllein konnte 21 Zunftmitgliedern für zehnjährige Mitgliedschaft die Treuemedaille überreichen. Dies sind Mandy und Nico Aberle, Sonja Blank, Marie Bodener, Helene und Jana Brinzinger, Holger Dilger, Thomas Franke, Lilli und Sophia Hezel, Lorina Jäckle, Mark und Tim Kempa, Steffen Maurer, Fabian Neininger, Aaron Overmayer, Cheyenne Ruiz, Ingeborg Schleicher, Sina Schwarzwälder, Ann-Katrin und Noelle Steffen.

Seit 1975 besteht die Zunft der Schlierbachnarren in Schabenhausen mit ihrem Fasnethäs, dem Wasserträger. Der wurde allerdings erst 1985 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Symbolfigur wurde gewählt, weil Schabenhausen erst 1962 eine eigene Wasserversorgung erhielt. Bis zu diesem Zeitpunkt musste das Wasser aus dem Dorfbrunnen oder aus dem Schlierbach geholt werden. Problemlos hätte die Wasserversorgung viel früher realisiert werden können, jedoch wollten die Schabenhausener nicht beim Wasserleitungsbau der Fischbacher mitmachen. Der Gemeinderat der damals fast ausschließlich evangelischen Bevölkerung wollte kein katholisches Wasser aus Fischbach. So entstand aus den Elementen Wasser und Schlierbach der Narrenruf "Schlierbach – Ahoi !