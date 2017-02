Niedereschach Schabenhauser Kinder feiern Fasnet rund ums Störzle

Der Kinderumzug der Narrenzunft Schabenhausen führte am Schmotzige Dunnschtig „Rund ums Störzle“. Anschließend wurde in der Halle bei Programm weitergefeiert.

Angeführt von Mitgliedern des Elferrates, den Traditionsfiguren der Wasserträger und den fidelen Schlierbachwiibern hatten die Schabenhausener Kinder ihre helle Freude an dem farbenprächtigen Spektakel. Gesichert wurde der Umzug von Feuerwehrleuten.

Die Vorsitzende der Schlierbachnarren, Karin Höllein, verwies bei der anschließenden Kinderfasnet in der Schlierbachhalle auf die vielen helfenden Hände vor und hinter der Theke oder beim Programm auf der Bühne in der Schlierbachhalle, das dort von den Kindern selbst gestaltet wurde.

Was da geboten wurde, ist sicherlich nur in einer bodenständigen Dorfgemeinschaft wie in Schabenhausen zu bewerkstelligen. Die Schlierbachhalle war zu Programmbeginn proppenvoll. Kindergarten und Erzieherinnen hatten die Programmfolge einstudiert. Und schon ging es auf der Bühne Schlag auf Schlag.

Passend zu den frühlingshaften Temperaturen draußen hatte Anne Kammerer als Ansagerin Flora Frühling in ihrer feschen Art schon mal überhaupt kein Problem damit, sich gegen das Stimmengewusel in der Halle durchzusetzen. Alle halfen mit, den Winter zu vertreiben und dem kommenden Frühling freien Lauf zu lassen.

Die Mädchen der kleinen Garde zeigten geradezu professionell ihre Formationstänze. Die Kindergartenkinder hatten sich als kleine, quirlige Indianer verkleidet und gaben in ihrem Indianerdorf ein schmuckes Bühnenbild ab. „Hulapalu“ und „Die kleinen Geister“ waren weitere Programmpunkte, welche die närrischen Besucher in der Halle restlos begeisterten.

Insgesamt wurde in der Schlierbachhalle eine Kinderfasnet veranstaltet, von der Kinder träumen.