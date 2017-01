Niedereschach Rückblick auf Partnerschaft

Bilderschau zu Arzúabeim SeniorennachmittagVerbindung nach Spanien entstand vor zehn Jahren

Niedereschach – Dass gerade in Kappel ein ganz besonderer Bezug zur spanischen Patengemeinde Niedereschachs, zu Arzúa besteht, dies zeigte sich beim hervorragend besuchten und von Willy Plewka organisierten Seniorennachmittag im Pfarrsaal. Der Kappeler Klaus Seitz hatte hierfür auf vielfachen Wunsch eine Bilderschau vorbereitet mit den schönsten und interessantesten Eindrücken vom Besuch der Niedereschacher Delegation zur offiziellen Unterzeichnung der Patenschaft in Arzúa im Jahr 2006, also vor nunmehr etwas über zehn Jahren.

Die enge Beziehung gerade der Kappeler Bürger zu Arzúa hat auch seinen Grund. War beim Besuch vor zehn Jahren doch eine 20-köpfige Delegation der Trachtenkapelle Kappel mit dabei. Und mit Felipe Fernández, der inzwischen in La Coruña lebt und sich von dort für die Aufrechterhaltung der Partnerschaft mit Niedereschach einsetzt, hatte Kappel einstmals einen seiner beliebtesten Dirigenten des Jugendorchesters.

Die Senioren ließen bei Kaffee und Kuchen die vier wunderschönen Tage im fernen Arzúa nochmals Revue passieren unter anderem mit Besuchen natürlich der weltbekannten Kathedrale in Santiago de Compostela, eines Wasserkraftwerks und eines Bienen- und Honigmuseums. Auch die Einweihung der Straße Rua Niedereschach und der Staatsakt zur Unterzeichnung der Patenschaft durch die beiden Bürgermeister Xaquin Garcia-Couso und Otto Sieber war zu sehen.

Unvergessen blieb dabei die von Klaus Seitz immer wieder herausgestellte täglich erlebte Gastfreundschaft der spanischen Familien. Mit ein wesentlicher Grund, warum diese Patenschaft trotz der großen Entfernung nach Galizien bis heute gehalten hat, ja inzwischen sogar wieder intensiviert werden konnte. So kehrte Bürgermeister Martin Ragg von seinem Antrittsbesuch beim ebenfalls neu gewählten Amtskollegen in Arzúa, José Luis Garcia, total begeistert über die erlebte Gastfreundschaft zurück. In der Folge sei dann der Freundeskreis Arzúa im Frühjahr 2013 neu belebt worden. Auch in Spanien habe sich daraufhin auch auf Initiative von Felipe Fernández hin ein höchst professionell arbeitender Freundeskreis "Associacion Amigos der Niedereschach" gegründet.

Die beiden Freundeskreise, so betonte Seitz, arbeitet nun eng zusammen und halten gemeinsam die Kontakte zwischen den beiden Patengemeinden aufrecht. Ferner organisieren sie gegenseitige Besuche, aber auch den Austausch von Jugendgruppen mit dem Ziel des gegenseitigen Kennenlernens. In knapp zwei Monaten sei es wieder einmal soweit. Zum in ganz Galizien bekannten Käsefest in Arzúa in der ersten Märzwoche, das übrigens die Vorlage zum Niedereschacher Schinkenfest gewesen sei, fliegt nun erneut eine Delegation aus Niedereschach nach Arzúa, um die Beziehungen neu zu festigen und die bestehenden Freundschaften zu vertiefen.

Die Partnerschaft

Arzúa liegt am Rande des Jakobsweges in der galizischen Provinz La Coruña in Spanien. Von dort lassen sich die verbleibenden 39 Kilometer nach Santiago de Compostela in einem Tag bewältigen. Die Städtepartnerschaft zwischen Niedereschach und Arzúa wurde 2002 ins Leben gerufen durch die Freundschaft von Alt-Bürgermeister Otto Sieber und dem damaligen Bürgermeister von Arzúa, Manuel Lopez. Dem vorausgegangen waren die Beziehungen zu Arzúa durch Gastarbeiterfamilien aus Spanien, die in den 60-er Jahren nach Niedereschach gekommen waren. Inzwischen sind es bereits deren Kinder und Enkel, die die Beziehung und die Verbindung der beiden Gemeinden weiterpflegen. (gdj)