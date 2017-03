Niedereschach Rotes Kreuz tatkräftig aufgebaut

Ehrenspange für Harry Lenz. Bereitschaftsführer blickt auf 45 Dienstjahre beim Ortsverein Niedereschach zurück

Niedereschach (gdj) Auf stolze 45 Dienstjahre im Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz kann der langjährige Bereitschaftsführer Harry Lenz zurückblicken. Jetzt wurde er vom Kreisbereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbandes Villingen Schwenningen, Heiko Knickrehm, und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsvereins, Volker Dörflinger, mit der Ehrenspange und einem Präsent des Ortsverbandes ausgezeichnet und geehrt wurde.

Im Jahr 1980 war Harry Lenz als Nachfolger von Jakob Müller zum Bereitschaftsführer ernannt worden. Er hatte diese Amt zusammen mit Bereitschaftsführerin Marita Singer bis zum Jahr 2011 inne. Vieles war in der Aufbauphase des Roten Kreuzes in Niedereschach dem rührigen Harry Lenz zu verdanken: So der Kauf des ersten Fahrzeugs, eines alten Ford Transits für 500 Mark, der in mühevoller Kleinarbeit zerlegt, entrostet und wieder zusammengebaut wurde. Außerdem galt es, die Vereinsräumlichkeiten herzurichten und die Garage zu bauen. Vor allem habe sich Lenz als hervorragender Netzwerker bewährt, der zu Feuerwehr und Vereinen und dem Kreisverband gute Beziehungen gepflegt hat.

Eine weitere Ehrung ging an Christian Flaig, dem für fünf Jahren aktive Mitarbeit im Ortsverein die Jahresspange ausgehändigt wurde.