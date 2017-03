vor 22 Minuten Albert Bantle Niedereschach Raubsaurier im Keller: Fischbachs neue Attraktion hat 300 Zähne

Das Heimatmuseum im Niedereschacher Ortsteil Fischbach zeigt ein Urtier in Lebensgröße. Der Heptasaurus Cappelensis wurde vor fast 100 Jahren bei Kappel gefunden. Mit wissenschaftlicher Hilfe entstand jetzt eine liebevoll gestaltete Nachbildung. Die ist ab 5. März in arttypischer Umgebung zu sehen – in der ehemaligen Abstellkammer im Keller.

