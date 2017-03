Niedereschach Projekt Kinderträume gedeiht dank der Hilfe aus Niederescach

Werner und Katja Reich berichten engagiert bei der Frauengemeinschaft.

Niedereschach/VS-Weilersbach – In einem Lichtbildervortrag berichteten kürzlich Werner und Tochter Katja Reich von ihrem Besuch beim Patenkind Mariana in Brasilien und dem Projekt Kinderträume, das im Juni vergangenen Jahres in Villingen mit dem Ziel gegründet worden war, ein Kinderheim in Brasilien zu unterstützen.