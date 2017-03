Niedereschach Pflegereform interessiert viele

Der Sozialverband VdK Niedereschach-Dauchingen informiert über das Thema Pflege und Finanzen. Referent Walter Kubas erläutert das komplizierte Thema mit anschaulichen Beispielen.

Niedereschach (gdj) Gut besucht war der von der Gemeinde Niedereschach in Zusammenarbeit mit dem VdK-Ortsverband Niedereschach-Dauchingen organisierte Informationsabend im Otto-Sieber-Saal zum Thema „Wer zahlt die Pflege?“. Schwerpunkt dabei die seit 1. Januar 2017 geltenden Änderungen durch die Pflegereform 2017.

Begrüßt wurden die Besucher von Bürgermeister Martin Ragg, der sich freute, dass auch die fünfte Auflage der gemeinsamen Veranstaltungsreihe von Gemeinde und VdK-Ortsverband Niedereschach-Dauchingen über sozialrechtliche Themen ein so großes Interesse hervorgerufen hat. Dies liege sicher auch am Referenten, Walter Kubas, der einer der Behindertenbeauftragten der Gemeinde Niedereschach sei. Kubas verstehe es einfach prächtig, komplizierte sozialrechtliche Sachverhalte auch für Laien verständlich darzulegen.

Kubas machte an ganz konkreten Beispielen die neue Gesetzeslage deutlich. So könne Pflege sehr teuer sein. Nicht nur im Pflegeheim, sondern auch in den eigenen vier Wänden. Wenn Menschen fremde Hilfe bei der Betreuung und Pflege in Anspruch nehmen müssen, stelle sich schnell die Frage nach der Finanzierung. Unterstützung gebe es unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflegeversicherung und vom Sozialamt.

Unter welchen Umständen können diese Leistungen in Anspruch genommen werden? In welchen Fällen werden Angehörige unterhaltspflichtig? Wie lange und in welcher Höhe bleiben Ersparnisse und das eigene Haus geschützt? Welche Alternativen gibt es zur Pflegeheimaufnahme? Wo kann ich mich beraten lassen? Fragen wie diese werden wurden von Kubas im Vortrag verständlich beantwortet.

Ausführlich ging Kubas auch auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff ein und erläuterte die sechs Module, die beim neuen Begutachtungssystem des medizinischen Dienstes nun zur Anwendung kommen. Alle sechs Module zusammengerechnet je nach Bewertung durch den medizinischen Dienst, ergeben zwischen 0 und bis zu 100 Punkte. Von der Punktzahl hänge es ab, welchen Pflegegrad (nicht mehr Pflegestufe) man erhält. Hier habe ein grundlegender Systemwechsel stattgefunden, so Kubas, der auch einen Exkurs ins Sozialrecht unternahm und dabei deutlich machte, wann das Sozialamt und in welcher Höhe bezahlt, wann nicht, wie hoch das geschützte Vermögen ist, wann die Kinder eines Pflegebedürftigen zur Unterhaltungszahlung herangezogen werden und wann nicht.

Hier gebe es viele Dinge zu beachten und da es sich stets um eine Einzelfallentscheidung handle, sei eine individuelle Beratung unumgänglich. Vor diesem Hintergrund stand Kubas mit seinem VdK-Team auch nach dem Ende der Veranstaltung in kleinen Gesprächsrunden am Stand des VdK, der im Foyer aufgebaut war, für solche individuellen Fragen zur Verfügung. Bürgermeister Martin Ragg dankte Walter Kubas, der die hochkomplexe Materie wieder sehr gut „rübergebracht“ habe und überreichte als kleines Dankeschön ein Präsent an den Referenten.

Dank des VdK-Ortsverbandes und auch Dank der Caritas-Seniorenkoordinatorin Christina Dreier, die im „Betreuten Wohnen“ ihr Büro habe, sei man, was Beratungsangebote in der Gemeinde Niedereschach betreffe, gut aufgestellt.

Zur Person

Walter Kubas ist Vorsitzender des VDK-Ortsverbandes Niedereschach-Dauchingen und Behindertenbeauftragter der Gemeinde Niedereschach. Er ist beschäftigt beim Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises beim Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt. Dort ist er Sachprüfer in der Sozial- und Jugendhilfe. Darüber hinaus ist er auch Dozent im Sozialhilferecht an der Dualen Hochschule in Villingen-Schwenningen sowie an der Badischen Gemeindeverwaltungsschule in Offenburg und Villingen-Schwenningen. (gdj)