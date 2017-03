Niedereschach Pfarrer überträgt Hans im Glück in die heutige Zeit

Pfarrer Peter Krech überträgt Erfahrungen aus dem Märchen in das Hier und Jetzt und überzeugt dabei mit viel Witz.

"Hans im Glück", eine Märchenerzählung der Gebrüder Grimm aus dem Jahr 1819 in das aktuelle Zeitgeschehen und auf unser modernes Leben überhaupt übertragen? Dass dies hervorragend gelingen kann, zeigte sich in einem von Pfarrer Peter Krech im Rahmen einer Forum-Veranstaltung in der evangelischen Kirche vorgetragenen "Gleichnis des Lebens".

Die Geschichte untermalt mit zu jeder Szene passenden, von Karin Bader eigens für den Vortrag erstellten Bildern, die nach der Veranstaltung käuflich zu erwerben waren. Zuvor jedoch erzählte in einem ersten Part die Vorsitzenden des Ältestenkreises der Jakobusgemeinde, Sigrid Steiner, das Märchen von Hans, der für sieben Jahre gute Arbeit von seinem Arbeitgeber mit einem großen Goldklumpen reich entlohnt wurde. Doch plagt ihn dieser auf dem Heimweg schnell durch sein Gewicht. Und so traf es sich, dass er das Gold günstig gegen ein schnelles Pferd eintauschen konnte. Nachdem das Pferd ihn infolge zu schnellen Galopps abgeworfen hatte, tauscht er es dann gegen eine Kuh, die Kuh wiederum gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans und für die Gans bekam er schließlich einen soliden Schleifstein. Als dieser in einen Brunnen fällt und Hans mit leeren Händen dasteht, ist er nicht verzweifelt, sondern wähnt sich der glücklichste Mensch auf der Welt zu sein.

Ist Hans dumm, faul und ohne Ehrgeiz, ein Trottel, der sich ein ums andere Mal übertölpeln lässt? Oder ist er vielmehr ein sehr gescheiter Schelm, der sich befreit von materieller Trübsal und dafür nichts Geringeres als Freiheit gewinnt? Mit diesen Fragen befasste sich Pfarrer Krech im zweite Teil des Abend und spannte aus jeder Handlung des Märchens heraus den Bogen in die heutige Zeit auf der Grundlage der Lebensspanne eines Menschen im Hinblick auf dessen zunehmendes Alter.Ein Gleichnis des Lebens sozusagen mit der Fragestellung, ob sich Hans nun auf ein Verlustgeschäft nach dem anderen eingelassen hat oder die Kunst des Lebens nicht gerade darin liegt, trotz Verlustgeschäften fröhlich zu bleiben.

Und so sah Krech im Pferd, das den Hans abgeworfen hat, die Parallele zum PS-starken Sportwagen, in dem in zunehmenden Alter, wenn auch die Knochen langsam rosten, die Lust doch eher zur Last wird, wenn die Kräfte nachlassen und man schließlich im Graben landet. Und die eingetauschte Kuh, die ihm, nachdem sie ihm ihre Milch verweigert, auch noch einen bösen Tritt an dem Kopf verpasst hatte? Erinnere dies nicht daran, dass ihm der Zugang zu seiner Versorgungseinrichtung verwehrt wurde, an ein Versorgungskonzept, das nicht sicher trägt?

Wie war das noch einmal mit den Spareinlagen und den Lebens- und Rentenversicherungen in den Zeiten der Niedrigstzinsen, gesteuert durch die Politik der Europäischen Zentralbank? Zu jeder Situation im Märchen fand Krech eine überzeugende Interpretation, untermalt und aufgelockert durch Bibelzitate und auch einige tiefgründige Witzeinlagen. Bis hin zum Ende des Weges von Hans im Glück, der, nachdem er alles verloren und frei von jeder Last sich in der Märchengeschichte letztendlich äußerte: "So glücklich wie mich gibt es keinen Menschen unter der Sonne."