Niedereschach Öko-Toilette überzeugt Jury beim Niedereschacher Existenzgründertag

Ein Höhepunkt beim Niedereschacher Existenzgründertag war der Elevator Pitch BW Regional Cup Schwarzwald-Baar-Heuberg

Niedereschach (gdj) Zehn Gründungsideen sind dabei präsentiert worden. Das Preisgeld und einen Startplatz im Landesfinale sicherte sich die "handgefertigte und festivaltaugliche" Toilette des Teams von "oe-klo".

Entwickler Cornelius Patzer pries sie als "Leitfaden zur Veredelung menschlicher Exkremente" an: Nicht nur die Bereitstellung handgefertigter und festivaltauglicher Toilettenlösungen für Veranstalter ist Gegenstand der Geschäftstätigkeit von oe-klo. Auch im Bereich der anschließenden Verwertungsfrage wollen die Gründer neue umweltfreundlichere Wege einschlagen.

Bis die Entscheidung für den Gewinner gefallen war, stand die Jury vor keiner leichten Entscheidung. Sie hatten die Wahl zwischen einer Vielzahl spannender Ideen. Mit im Rennen etwa: "3Smartpowers UPowers" aus Niedereschach mit Jörg Diskowski, der sich auf die Projektierung und Konzeption von Heizsystemen mit Eisspeichern, Wärmepumpen und Photovoltaik spezialisiert hat. Seinen Kunden verspricht er die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und deren Preisentwicklung sowie einen positiven Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung. Peter Kokott möchte mit seinem Produkt "nobee" für ungestörtes Essen im Freien sorgen: Durch seine Form- und Farbgebung soll es auf Wespen wie ein Fremdnest wirken, so dass sie Abstand dazu halten. Katharina Ott und Felix Heinzelmann wollen verhedderte Kabel und umgefallene Kabeltrommeln durch ihre Erfindung "Stay&Roll" verhindern.

Gardion aus Freiburg bietet das "Internet zum selbst bauen" für Eltern, kleine Teams und Unternehmen sowie Menschen, die auf Datenschutz Wert legen, so Tom Schlenkhoff bei der Präsentation in Niedereschach. Mit "Drachenpower in fantastische Bücherwelten" versprechen Sandra und Michael Schwarzer ihren Lesern. Die Gründer des Schwarzer Drachen Verlags haben sich dem boomenden Fantasy-Genre verschrieben. Magische Unterhaltung in Form von Fantasy-Literatur für Kinder und Erwachsene ist die Zielsetzung des Verlags mit Sitz in Blumberg. Gründerin Ulrike Lehmann aus Rottweil betreibt mit dem "Rottweiler Haus" ein Ladengeschäft für original Rottweiler Souvenirs und Andenken. Mit einem klaren Fokus auf die weltweit bekannte Hunderasse verkauft sie ein wichtiges Stück Heimat und Tradition zum Mitnehmen für alle Rottweiler Fans.