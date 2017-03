Niedereschach Öko-Gutachten zu Gewerbegebiet sorgt für Diskussion

30 000 Euro für Umweltbericht zu Gewerbegebiet. Einigen Gemeinderäten ist dieser Preis zu hoch.

Einstimmiger Beschluss erging in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Vergabe eines Umweltberichtes für das Bebauungsplanverfahren zum geplanten neuen Gewerbegebiet "Zwischen den Wegen II" an die Firma Faktorgrün in Rottweil zum Angebotspreis von 30 735 Euro, wobei zunächst nur die Kartierungsarbeiten in Auftrag gegeben werden.

Die weiteren Arbeiten soll die Verwaltung in Auftrag geben, wenn dies aufgrund des Verfahrensstandes erforderlich sei. Ein einstimmiger Beschluss, dem jedoch eine umfangreiche Grundsatzdiskussion vorausgegangen war. So nannte es Gemeinderat Holger Tranzer geradezu "hanebüchen", dieser Öko-Industrie, die sich mittlerweile manifestiert habe, das Geld geradezu in den Rachen zu werfen. 30 000 Euro auszugeben für sechs Personen, die da auf dem Feld herumstapfen, um die Vögel, die Haselmäuse und die Zauneidechsen separat für jeweils 1200 beziehungsweise 1600 Euro zu kartieren, das könne er beim besten Willen nicht nachvollziehen. Könne man da nicht einmal übers Feld stapfen und alles auf einmal zu Papier bringen, wollte das Ratsmitglied wissen.

Dazu die Nebenkosten wie Kilometer, Zeitansätze, und zu jedem Kostenfaktor nochmals weitere zusätzliche Nebenkosten in Höhe von sechs Prozent. Darüber, wodurch sich diese Nebenkosten zusammensetzen, wollte Tranzer ebenfalls eine Auskunft. Ein weiterer Kritikpunkt war die Vergabe des Umweltberichtes lediglich an das Planungsbüro Faktor Grün, warum werde da nicht auch ein Gegenangebot eingeholt, wollte Peter Engesser wissen. Denn dann habe man eine preisliche Alternative. Dem entgegneten Ortsbaumeister Leopold Jerger und Hauptamtsleiter Jürgen Lauer, dass man da eben auch abhängig sei von der Qualität des Büros und bei Faktorgrün sei man absolut auf der sicheren Seite.

Zudem entstünden zusätzlicher Koordinierungsaufwand und somit zusätzliche Kosten, sollte man sich eines anderen Büros bedienen, zumal es diese Planungsbüros nicht wie Sand am Meer gebe. Und sich überregional an eines in Stuttgart oder Freiburg zu wenden, würde auch wiederum höhere Kosten verursachen und vor allem die Kommunikation wäre weitaus schwieriger.

Demgegenüber kritisierte Gemeinderat Edgar Lamparter, dass man sich des Büros bediene, das einem die Ergebnisse liefere, die man gerne hätte. Leopold Jerger und Jürgen Lauer jedoch verharrten auf ihrem Standpunkt: "Es geht um die Qualität, Aussagekraft und die Unangreifbarkeit dessen, was unterm Strich rauskommt, wenn man schon soviel Geld ausgibt."

Hintergrund

Im September 2015 war vom Gemeinderat grünes Licht für eine beträchtliche Erweiterung des Gewerbegebietes gegeben worden, für die 28. Änderung des Flächennutzungsplanes 2009 zur Ausweisung von weiteren 13,3 Hektar Gewerbeflächen im Gewann Leimgrube mit dem Namen "Zwischen den Wegen II" zu beantragen. Aufgrund der allgemein guten konjunkturellen Entwicklung beabsichtigen viele Niedereschacher Gewerbebetriebe, die Erweiterung ihrer Produktionsstätten und melden demzufolge den Bedarf an zusätzlichen Bauflächen bei der Gemeindeverwaltung Niedereschach an. Überwiegend stammen diese Anfragen von einheimischen Firmen, sodass die Gemeinde mit den Instrumenten der Bauleitplanung diesen Expansionswünschen nachkommen möchte. Da die im Jahr 2012 erschlossenen Bauflächen im Gewerbegebiet bereits verbraucht seien, beziehungsweise schon konkrete Bebauungsabsichten bestehen, besitze die Gemeinde keine weiteren Reserveflächen, um vor allem ortsansässige Firmen mit Bauland zu versorgen. Die Gemeinde wolle durch die Bereitstellung von zusätzlichen Gewerbeflächen den Wegzug von in Niedereschach beheimateten Firmen verhindern. Die 13,3 Hektar, die die Gemeinde nun beantragt habe, entsprächen dem Flächenverbrauch in den vergangenen 5 Jahren in Niedereschach. (gdj)