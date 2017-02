Niedereschach Noch im Frühjahr: Fischbach bietet Firmen mehr Platz

Noch im Frühjahr 2017 soll in Fischbach mit den Bauarbeiten zur Erschließung des Gewerbegebietes Riedwiesen Mitte begonnen werden. Die Grundstücke erhalten einen Glasfaseranschluss. Unterschiedliche Meinungen gibt es im Gemeinderat zu den Quadratmeterpreisen.

Ortsbaumeister Leopold Jerger hat die Ausschreibungsunterlagen bereits fertig gestellt. In der kommenden Woche sollen die Ausschreibungsunterlagen für die Erschließungsarbeiten an die Firmen verschickt werden.

Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser sagt, er ist Bürgermeister Martin Ragg und dem Gemeinderat sehr dankbar für die Entscheidung, das Fischbacher Gewerbegebiet zu erweitern. Immerhin kostet die Maßnahme inklusive des bereits getätigten Grunderwerbs die Gemeinde 950 000 Euro.

Bereits im Dezember 2016 hat der Gemeinderat beschlossen, für ein voll erschlossenes Grundstück in diesem Gewerbegebiet einen Verkaufspreis von 51 Euro je Quadratmeter zu erheben. Nach Angaben von Bürgermeister Martin Ragg gibt es bereits einige Interessenten aus Fischbach, die dort ein Gewerbegrundstück kaufen möchten.

Gemeinderat Edgar Lamparter regte in der Dezembersitzung an, ob der aus seiner Sicht etwas knapp kalkulierte Verkaufspreis nicht etwas erhöht werden könnte. Das soll der Gemeinde einen entsprechenden finanziellen Puffer bringen, zumal nicht klar sei, wie das Ausschreibungsergebnis ausfalle.

Hierzu erklärte Rechnungsamtsleiter Alfred Haberstroh, dass 51 Euro pro Quadratmeter für eine Gewerbegebietsfläche in Fischbach mehr oder weniger an der oberen preislichen Grenze liegen. Die Verwaltung wolle keinesfalls, dass der Gewerbegrundstückspreis in Fischbach noch teurer werde. Der Preis, und darauf weist auch Bürgermeister Martin Ragg hin, sei für Fischbach bereits jetzt sehr hoch und alles andere als ein "Schnäppchen".

Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser ist jedenfalls froh, dass die Erschließung des Gewerbegebiets Riedwiesen Mitte nun endlich in Angriff genommen wird. Er hofft, dass die Flächen nach der Erschließung bald wieder verkauft sind, damit das Geld wieder in die Gemeindekasse zurückfließt.

Ein gutes Verkaufsargument für die Gewerbeflächen in Fischbach ist der Umstand, dass sämtliche Grundstücke dort noch in diesem Frühjahr mit einem Glasfaseranschluss versehen werden sollen. Ein Pfund, mit dem die Gemeinde wuchern kann. Glasfaseranschlüsse werden für alle Betriebe immer wichtiger.

Riedwiesen Mitte

Die Bruttofläche des Gewerbegebietes Riedwiesen Mitte liegt bei 20 089 Quadratmeter (qm), die Straßenfläche bei 978 qm, die Ausgleichsfläche bei 532 qm und die Nettobaufläche bei 18 579 qm. Welche Firma in diesem Frühjahr die Erschließungsmaßnahmen ausführen wird, zeigt sich bei der Submission, die am 23. Februar erfolgt. Die Arbeit ist von April bis Juli zu verrichten. Die Vergabe im Gemeinderat ist für den 14. März geplant.