Niedereschach Niederschach: Mitgliedsbeiträge bei "Viktoria 1910" bleiben niedrig

Beim Radfahrerverein "Viktoria 1910" in Niedereschach läuft es rund: Gleich zwei Fahrer sind sehr erfolgreich im Einsatz

Mit Jan Hugger und Dennis Jäckle hatte der Verein im Lizenzfahrerbereich zwei Fahrer sehr erfolgreich im Einsatz. Allein Jan Hugger absolvierte im abgelaufenen Jahr 56 Rennen und war auch als Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft des BDR national und international im Einsatz. Dennis Jäckle rückt in diesem Jahr in die Juniorenklasse auf.

Auch im Bereich des Breitensports ist "Viktoria" gut aufgestellt: So bietet der Verein eine Plattform für die Seniorengruppe, Ausfahrten für Schüler und Jugendliche und zwei Hobbyradfahrergruppen sind aktiv. Die "Montagsradler" rund um Wolfgang Tauser stellt dabei die größte Gruppe und stößt derzeit, was die Größe der Gruppe betrifft, sogar an ihre Grenzen.

Auf Antrag von Gemeinderat Edgar Lamparter wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Dabei merkte er jedoch an, dass ihm die Beiträge, die der Verein an den Radsportverband bezahlt, recht hoch erscheinen: "Es sei ein Missverhältnis, wenn die Verbandsbeiträge höher sind als die Einnahmen aus den Mitgliederbeiträgen."

Bei den Neuwahlen wurden der Vize-Vorsitzende Andre Schuler, Kassiererin Hanneliese Huber und Rennsportkoordinator Willi Haßler für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Am Ende der Versammlung wurde über eine Erhöhung der doch bescheidenen Mitgliedsbeiträge von zehn Euro pro Jahr diskutiert. Man will es vorerst jedoch bei dieser Beitragshöhe belassen. 39 der insgesamt 120 Mitglieder seien Ehrenmitglieder und damit beitragsfrei, wobei gerade aus deren Reihen immer wieder Spenden in die Vereinskasse fließen, was dem Verein helfe die laufenden Kosten zu decken – darunter jährlich auch ein Beitrag über 500 Euro für die Lizenzfahrerabteilung, hieß es.

Bei den Ehrungen wurde Norbert Grimm für 65 jährige Mitgliedschaft geehrt und Anita Eppinger für 40 Jahre. Schriftführerin Ute Flaig rief das Jahr 2016 mit all seinen Aktivitäten noch in Erinnerung. Dazu gehörte etwa das Rennen im Rahmen des Sparkassen-Cups in Niedereschach ebenso wie die Beteiligung am Kinderferienprogramm der Gemeinde.