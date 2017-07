Niedereschach Niedereschachs Grüne diskutieren über Innere Sicherheit

Landtagsabgeordneter Jürgen Filius gibt Auskunft über Innere Sicherheit bei der Ortsgruppe der Grünen in der Gründung. Es wird rege diskutiert und der Juniorpartner CDU kritisiert.

Sie können sich auf ihre Unterstützer verlassen. Niedereschachs Grüne konnten sich bei den vorigen Wahlen darüber freuen, dass sie mehr Stimmen bekommen haben als der Juniorpartner CDU. "Was liegt da näher, als schnellstens einen Ortsverein zu gründen und mehr grüne Politik auch in das Gemeindeparlament zu tragen", sagt Isolde Grieshaber vom Kreisverband.

Mit der Gründung der Ortsgruppe wolle man sich noch etwas Zeit lassen, sagte Petra Neubauer. Aber die Beteiligten sind dennoch recht aktiv. Bis es soweit ist, stehen noch weitere Treffen in der Inforeihe "Grünstreifen" an. Am Montagabend hatten die Ortsgrünen zu einer Informationsveranstaltung mit anschließender Diskussion in den Eschachhof geladen. In der gut zwei Stunden dauernden Veranstaltung informierte Jürgen Filius, Mitglied des Landtags und Rechtspolitischer Sprecher der Grünen, über den NSU-Untersuchungsausschuss und das Thema Innere Sicherheit.

Dass die Gäste des Abends nicht brav auf ihren Stühlen saßen und den Ausführungen des Referenten lauschten, gehört wohl zum Wesen dieser Partei, die sich Basisdemokratie in die eigene Agenda geschrieben hat. Schnell entwickelte sich um das, angesichts der Vorfälle in Hamburg, hochaktuelle Thema Sicherheit und Versammlungsfreiheit eine rege Diskussion.

Dass der politische Gegner, insbesondere die CDU, keinen besonders sensiblen Umgang mit einigen Grundrechten pflege, wisse man, sagte Filius. Der vom Landesjuniorpartner favorisierte Einsatz der Bundeswehr im Inneren gehe gar nicht. Man müsse sich schon an das Grundgesetz halten, so der Abgeordnete. Trotzdem würden die Grünen das Thema Sicherheit auf der eigenen Agenda hoch ansiedeln. Die Sicherheitslage in Deutschland sei gut, sagte Filius, das dürfe nicht aus wahltaktischen Gründen schlecht gerechnet werden.

Die Gäste diskutierten das spannende Thema intensiv und erhielten Informationen aus erster Hand vom Landtagsabgeordneten Jürgen Filius.