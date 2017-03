Niedereschach Niedereschachs Botschafterin in der Partnerstadt Arzúa

Julia Schunks Leben im fernen Galicien ist von vielen Erfahrungen und jeder Menge Freundlichkeit geprägt – und vom Deutschunterricht für die Einheimischen.

Niedereschach – Gleich in mehrfacher Mission weilt die Niedereschacherin Julia Schunk derzeit in der spanischen Patengemeinde von Niedereschach, in Arzúa. Sie absolviert dort bei der Gemeindeverwaltung ein Praktikum, das sie für ihr Studium benötigt. Sie unterrichtet eine Gruppe Jugendlicher, die sich auf einen Jugendaustausch in Niedereschach vorbereitet, in der deutschen Sprache. Und sie war jetzt als Betreuerin und Dolmetscherin beim Besuch des Freundeskreises aus Niedereschach (wir berichteten) fast rund um die Uhr unentbehrlich und sicherlich die am meisten gefragte Person überhaupt.

Drei, vier Fragen auf einmal, in Deutsch und auf Spanisch, von mehreren Seiten auf sie einprasselnd beantwortete sie ruhig und gelassen nach und nach, ohne ihr sympathischen Lächeln zu verlieren. Und zu alledem war sie am Niedereschacher Stand mit landestypischen Spezialitäten beim Käsfest im Schwarzwälder Tracht auch noch Repräsentantin der Region. Wie sie überhaupt nach Arzúa kam, wie sie die Menschen und deren Eigenheiten empfindet und was sie sich alles vorgenommen hat, das wollte der SÜDKURIER vor Ort dann doch etwas genauer wissen.

Da sie für das von der Uni für ihr Studium Kulturwirtschaft geforderte Pflichtpraktikum ohnehin in einem spanischsprachigen Land absolvieren musste, habe sie sich, da mit Niedereschach und Arzúa ja bereits eine Städtepartnerschaft besteht, bei der Gemeindeverwaltung in Arzúa beworben, was auch sofort geklappt habe. Für insgesamt drei Monate bis Ende April wird sie in Arzúa verbleiben, danach im Mai ihr Studium Kulturwirtschaft in Passau wieder aufnehmen, wo als nächstes ihre Bachelor-Arbeit ansteht, die sie selbstverständlich über Galicien schreiben möchte.

Ihre bisherigen Erlebnisse könne sie nur als positiv bezeichnen, die Menschen Spaniens seien so herzlich und offen, wie man es sich nur wünschen kann. Man lerne auch ständig neue Leute kennen, begründet in eben einer ganz anderen Mentalität als zuhause. "Alle reden mit mir und sind auch bemüht, sich verständlich zu machen, denn Galicisch ist eben noch mal etwas ganz anderes als Spanisch. Ich füge mich auch gerne in die Lebensgewohnheiten hier ein, die zwar gänzlich anders sind als bei uns, was mir auch sehr gut gefällt".

Besonders die Menschen, die die Patenschaft mit Niedereschach kennen, kämen immer wieder auf sie zu und empfänden diese Verbindung als überaus wichtig. Damit diese Bindung gerade über die Jugend erhalten und neu belebt wird, unterrichtet sie inzwischen 20 Kinder aus Arzúa zweimal in der Woche in der deutschen Sprache in Vorbereitung auf den anstehenden Jugendaustausch, der noch in diesem Jahr und im kommenden Jahr mit einem Gegenbesuch die Bindungen zwischen den beiden Gemeinden weiter festigen soll. Und auch das habe inzwischen schon wieder weitere Früchte getragen. Getrennt davon habe sie inzwischen noch zwei weitere Tage einflechten müssen, an denen sie Deutsch auch für Erwachsene unterrichte, und dies mit immer mehr Zulauf.

Galicien

Galicien ist eine autonome Region im Nordwesten Spaniens. Prägend sind hohe Bergketten, die Galicien vom Rest Spaniens abschotten. Mehr als die Hälfte des Gebietes liegt über 400 Meter hoch, die höchste Erhebung misst stolze 2127 Meter. Interessant ist der ausgeprägte Küstenverlauf Galiciens mit einer Gesamtlänge von rund 1659 Kilometern, von denen über 800 Kilometer aus Steilküste und rund 300 aus Strandabschnitten bestehen. Charakteristisch für Galiciens Küste sind die Rias, schlauch- und trichterförmige, fjordähnliche Flussmündungen. In Galicien liegt das Ziel des sowohl kulturell als auch touristisch bedeutenden Jakobsweges mit seinem Endziel Santiago de Compostela, knapp 2000 Kilometer von Niedereschach und rund 40 Kilometer von deren Patengemeinde Arzúa entfernt.