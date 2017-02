Niedereschach Niedereschacher lesen gerne: Bücherei leiht 6218-mal Medien aus

Die Romane, Sach- und Jugendbücher der katholische öffentlichen Bücherei St. Mauritius waren bei den Niedereschachern 2016 wieder sehr gefragt. Vor allem Kinderbücher sind beliebt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

6218 Mal wurden Medien ausgeliehen. Spitzenreiter mit 2384 Mal waren die Kinder- und Jugendbücher, gefolgt von Romanen, Kassetten, Hörbüchern, Sachbüchern, Zeitschriften und Spielen.

Der Bestand sei derzeit konstant. Wie jedes Jahr habe man sich von alten und zerlesenen Büchern getrennt und entsprechend viele Neuerscheinungen eingestellt, berichtet Beate Bertsch vom Bücherei-Team in ihrem Jahresrückblick. Das Team sei bemüht gewesen, für alle Altersgruppen neue, attraktive Bücher zu kaufen.

Bewährt hätten sich auch die Zeitschriftenabonnements, diese werden nach wie vor mit Begeisterung ausgeliehen. Durch die großzügige Unterstützung der Pfarrgemeinde, der politischen Gemeinde und der Erzdiözese Freiburg sei es auch möglich, den Bestand aktuell und attraktiv zu halten.

Für das Büchereiteam war das Jahr mit Aktionen und Fortbildungen arbeitsreich. Karin Aberle, Beate Bertsch, Ulrike Fornal, Birgit Irslinger, Gerda Lipp, Sabine Müller, Elke Obergfell, Carmen Schulz-Moser und Elisabeth Schunk haben am Büchereitag Süd in Singen teilgenommen, ebenso am Bildungswochenende des Bildungswerks Freiburg zum Thema Reformation.

Den Schulklassen der Gemeinschaftsschule wurden bei Führungen die Bücherei vorgestellt, und für ihre Literaturprüfung haben die Acht- und Neuntklässler drei Mal die Bücherei besucht, um passende Bücher für die anstehenden Klausuren zu finden. Zum letzten Elternabend vor der Erstkommunion wurde eine Ausstellung angeboten. Der Termin habe sich bewährt.

Zur Weihnachtsbuchausstellung konnten im Katharinensaal 250 Medien ausgestellt werden. Dabei konnten die Besucher den ganzen Nachmittag in den Büchern stöbern und sich bei Kaffee und Kuchen stärken. Die Kinder hatten die Möglichkeit, Dekoratives für die Advents- und Weihnachtszeit zu basteln, und es konnten dabei viele Bestellungen entgegengenommen werden.