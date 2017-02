Niedereschach Niedereschacher Twirlerinnen bringen den Stäben das Fliegen bei

Twirling-Tanz-Gruppe in Niedereschach besteht seit 25 Jahren. SÜDKURIER-Mitarbeiterin Anna Burai ist bei Probetraining dabei. Mit Video!

Niedereschach – Mit Leichtigkeit tänzeln sie durch die Halle. Der Stab scheint fast wie eine Art Spielzeug zu sein. Was so leicht aussieht, ist bei der Twirling-Tanzsport-Gruppe (TTSG) in Niedereschach harte Arbeit. Der Tanzsport entwickelte sich in den 70er-Jahren aus dem sogenannten Majorettentanz zur eigenen Sportart. Schon seit 25 Jahren gibt es Twirling in Niedereschach und die TTSG ist einer der besten Vereine in ganz Deutschland. Der Sport erfordert viel Disziplin und körperliche Belastung, stärkt aber auch das Selbstbewusstsein. Im Twirling muss man auf viele Dinge achten: Körperspannung, Rhythmusgefühl und Choreografie sowie das Hantieren mit dem Stab müssen zur selben Zeit koordiniert werden. Der Sport beinhaltet Elemente, die vielfältig kombiniert werden können. Daraus entstehen dann einzigartige Tänze. Beim Aufwärmen mit den Mädchen wird klar: Sie sind in Top-Form. Spagat, mehrfache Überschläge und Räder sind da der Standard. SÜDKURIER-Mitarbeiterin Anna Burai war bei einer der Trainingsstunden mit dabei.





Was ist Twirling? Nele Epperlein erklärt und demonstriert im Video ihre Sportart

Nele Epperlein, Mitglied des TTSG Niedereschach, macht schon seit acht Jahren den Sport mit dem Stab. Sie erklärt zunächst die Grundlagen: Die Grundelemente für die Technik mit dem Stab sind Schleudern, Rollen und Kontaktmaterial. Zunächst demonstriert sie das Schleudern. Dabei wirft sie den Stab mit voller Kraft Richtung Decke und macht mit Leichtigkeit ein paar Räder. Das ist definitiv nichts für Anfänger. Ähnlich ist das Kontaktmaterial. Hierbei wird der Stab zunächst normal gedreht und auf ungefähr Kopfhöhe hochgeworfen. Viele Verletzungen durch fallende Stäbe gebe es aber nicht, meint sie.

Beim Rollen stößt man mit den Unterarmen den Stab leicht an, um ihn zu drehen. Dabei wird er an Schultern, Nacken und Rücken entlang geführt. Bei den Mädchen sah das deutlich einfacher aus, als es tatsächlich war. Aber das ist kein Wunder, denn sie trainieren dreimal die Woche jeweils vier Stunden. Und schon im jungen Alter wird getwirlt. Die Jüngsten beginnen bereits mit drei Jahren. Leevineya Horakova ist mit neun Jahren bereits am trainieren.

Zum Abschluss demonstriert Nele Epperlein zusammen mit Sophia Sauter eine Duo-Serie, also eine kurze Sequenz, die zu zweit vorgeführt wird. Die beiden Twirlerinnen tanzten gemeinsam im vergangenen Jahr auf der Weltmeisterschaft in Helsingborg, Schweden. Bei Twirling-Wettkämpfen kann man sich für drei Kategorien qualifizieren. Neben der Einzeldisziplin gibt es Duo-Wettbewerbe, hier tanzen Nele und Sophia gemeinsam. Bei der Kategorie "Disziplin" tritt man in einer größeren Gruppe auf. Die Mädchen sehen beim Tanzen nicht nur gut aus, sondern räumen regelmäßig Preise ab. Neben drei deutschen Meistertiteln qualifizierte sich die TTSG letztes Jahr für die Europa- und Weltmeisterschaft. Nele Epperlein stand mit elf Jahren sogar auf der Bühne der RTL-Serie "Supertalent".

Das Probetraining zeigt, wie viel Arbeit, aber auch Spaß, hinter dem Tanzsport steckt. Die TTSG freut sich über Neugierige, die den Sport selbst mal ausprobieren wollen. "Jeder ist im Twirling willkommen. Es ist egal, wie alt man ist, solange man Spaß am Tanzen hat", sagt Nele.

Twirling-Sport

Twirling stammt ursprünglich aus den USA. Es fordert neben tänzerischem Können den Umgang mit dem Stab, der auch Bâton genannt wird. Er ist ein zwölf Millimeter breiter Metallstab mit zwei Hartgummienden. Neben der Jonglage sind die Akrobatik und Tanz wichtig. (anb)