Niedereschach Niedereschacher Twirler suchen nach Sponsoren

Nele Epperlein und Sophia Sauter starten bei der Europameisterschaft in Italien.

Niedereschach (gdj) Die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG) Niedereschach kann in diesem Jahr wieder auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Die Sportlerinnen haben sich wieder einmal für zwei internationale Turniere qualifiziert. Beim International-Cup in Kroatien messen sich die Niedereschacher mit den Besten aus ganz Europa. Zum anderen werden Nele Epperlein und Sophia Sauter bei der Europameisterschaft in Italien starten.

Solche Wettkämpfe sind der Höhepunkt einer jeden Saison und die Belohnung für harte Arbeit. Da der Twirlingsport immer noch sehr unbekannt ist, müssen alle Sportler auf finanzielle Unterstützung seitens des Verbands leider verzichten. Nichtsdestotrotz wollen die Verantwortlichen rund um die Vorsitzende Stephanie Sauter den Mädchen die Teilnahme ermöglichen und die Starts in Kroatien und Italien zu einem unvergesslichen Ereignis werden lassen. Die TTSG stößt dabei jedoch an finanzielle Grenzen und ist deshalb auf Unterstützung angewiesen. Der Verein sucht nun Sponsoren. Wer die TTSG unterstützen möchte, kann sich jederzeit an ein Vorstandsmitglied wenden. Natürlich werden auch Spendenbescheinigungen ausgestellt.