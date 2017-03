Niedereschach Niedereschacher Frühlingsfest steigt am Sonntag

Drei Vereine und die Firma Petrolli stemmen erneut die beliebte Veranstaltung, zu der Tausende erwartet werden.

Niedereschach (aba) Das große Frühlingfest auf dem Gelände der Firma Petrolli steigt Am kommenden Sonntag, 12. März, von 10 bis 18 Uhr in der Bushalle der Firma an der Schramberger Straße. Wieder mit an Bord sind Musikverein, Feuerwehr und Rotes Kreuz Fischbach. Die Vereine bieten einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen an. Reisepräsentationen, Busrundfahrten, Musik, Kinderanimation und eine Tombola werden geboten.

Als Josef Petrolli im Jahre 1927 den Omnibusbetrieb mit der ersten Linie von Fischbach nach Villingen gründete, war ihm sicherlich nicht bewusst, was sich über die Jahre hinweg entwickeln würde. In den letzten 90 Jahren hat sich Petrolli Reisen zu einem der führenden Busreiseveranstalter in der Region etabliert und entsprechend groß ist Jahr für Jahr die Besucherzahl beim Frühlingsfest in Fischbach.