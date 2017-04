Niedereschach Niedereschacher Frühling mit musikalischem Liederstrauß

Das Querflötenquartett L'Arte dei Flauti gastiert in der evangelischen Kirche.

Niedereschach – Mit einem bunten musikalischen Liederstrauß präsentierte sich das Forum Niedereschach zu seinem traditionellen "Niedereschacher Frühling" mit klassischen Werken des Querflötenquartetts L'Arte dei Flauti mit Delia Melania Varga aus Villingen, Astrid Heider aus Trossingen, Carolina Riesle aus Brigachtal und Berthold Graf aus Villingen in der gut besuchten evangelischen Kirche.

In ihrer Begrüßung stellte die Forums-Vorsitzende Annette Rienhöfer-Schweer die einzelnen Solisten vor und ging auf die Geschichte des Querflötenensembles ein, das im Jahr 2015 gegründet wurde, wobei sich die Solisten aus dem Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen schon seit Jahren kennen und auch vorher schon öfter zusammen musiziert haben.

Mit der "Alla Hornpipe" aus Händels Wassermusik eröffnete das Quartett den ersten Teil des Konzertes, gefolgt von einem sehr bekannten Stück, das, "leider Gottes", so Berthold Graf in seiner humorigen Art, "die meisten Jugendlichen heutzutage nur als Klingelton auf ihrem Handy kennen": der "Kleinen Nachtmusik" von Mozart. Rossinis Ouverture zur "Italienerin in Algier" und der Suite Nummer 2 aus Bizets L'Arlésienne ergänzten den ersten Part des Konzertes zu einer schönen musikalischen Einheit, bei der das Quartett mit der Eleganz des feinen Flötenspieles überzeugte.

Eigentlich brauchte sie nicht extra angesagt zu werden, die sicherlich jedermann im Saal bekannte Ouverture zu Mozarts Zauberflöte, mit der der zweite Konzertteil eröffnet wurde, gefolgt von Boccherinis Minuetto und Mendelssohn-Bartholdy mit einem Stück aus seinen "Liedern ohne Worte". Stimmungsvoll und höchst filigran interpretiert im Anschluss Gabriel Faurés berühmte "Pavane op. 50", und mit A. Piazollas Libertango, bewegend, lebendig und melancholische zugleich mit seinem eigenwilligen argentinischen Rhythmus fand ein bewegender Konzertabend seinen Abschluss, bei dem die vier Solisten mit der Vielfalt der Eleganz des feinen Flötenspieles glänzten, nicht jedoch, ohne nach den lautstarken Ovationen gleich noch zwei Zugaben zum Besten geben zu dürfen.

Das Forum

Das Forum Niedereschach ist seit 1995 in der Nachfolge des katholischen Bildungswerkes aktiv. Zunächst als Arbeitsgemeinschaft engagierter Bürger gegründet und später als gemeinnütziger, eingetragener Verein hat es sich das Forum zur Aufgabe gemacht, unabhängig und über Konfessionsgrenzen hinweg ein breit gefächertes Bildungsangebot in der Gesamtgemeinde Niedereschach quasi fußläufig zu ermöglichen. Zusätzlich zum Bildungsangebot organisiert das Forum Niedereschach regelmäßig zum Frühjahr den inzwischen über die Ortsgrenzen hinweg bekannten „Niedereschacher Frühling“. (gdj)