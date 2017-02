Niedereschach Niedereschacher Frauengemeinschaft hilft Verein Kinderträume

Erlös aus einem Vortragsabend von Werner und Katja Reich geht an Cesare .Gianotti

Niedereschach (gdj) Sehr gefreut hat sich der Vorsitzende des Fördervereins Kinderträume und Besitzer der Eisdiele Zampolli in Villingen, Cesare Gianotti, über einen Scheck der Frauengemeinschaft Niedereschach. Dieser wurde ihm überreicht durch Monika Reich vom Leitungsteam der Niederschacher Frauengemeinschaft. Der Betrag kam durch Sammeln anlässlich des Vortrages von Werner und Katja Reich im Katharinensaal in Niedereschach über Sape in Brasilien zusammen. Im Rahmen eines sehr gut besuchten Frauenfrühstücks der Frauengemeinschaft Niedereschach zum Auftakt des Jubiläumsjahrs 2017, in dem die Frauengemeinschaft ihr 100-jähriges Bestehen feiert, stand dabei der Bildervortrag von Kappels Ortsvorsteher und Gemeinderat Werner Reich und dessen Tochter Katja im Blickpunkt. Vor einem Jahr besuchten die beiden ihr Patenkind Mariana im brasilianischen Sape. Dort wird das Mädchen vom Team von Schwester Lucia, die Werner Reich persönlich kennt, in einem Heim für bedürftige Kinder betreut. Der Eintritt zu dem Vortrag war frei, wer wollte, konnte mit einer Spende den Verein Kinderträume unterstützen.

Informationen im Internet: