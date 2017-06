Niedereschach Niedereschach wirbt um seine Bürger von morgen

Der Bürgermeister empfängt zum achten Mal die Schulabsolventen und signalisiert Unterstützung bei der Familien- oder Existenzgründung in späteren Jahren.

Niedereschach – Ein ganz wichtiges Anliegen ist es Bürgermeister Martin Ragg, dass junge Menschen, die für ihr Studium oder ihre Berufsausbildung in die weite Welt hinausziehen, ihren Heimatort Niedereschach in Erinnerung behalten, und dass sie womöglich nach ihrer Berufsausbildung und eventuell auch nach Gründung einer eigenen Existenz und Familie wieder zurückkommen.

Aus diesem Grund empfängt Ragg jährlich alle Schulabsolventen der Gemeinde im Bürgersaal des Rathauses, um sich mit ihnen auszutauschen, ihnen die Vorteile des Standortes Niedereschach aufzuzeigen und ihnen Gelegenheit zu geben, sich auch einmal mit den politischen Vertretern der Gemeinde zu unterhalten. Diesmal mit dabei auch Gemeinderat Walter Pankoke und die Gemeinderäte und Ortsvorsteher Peter Engesser und Werner Reich, und so lauschten beim inzwischen achten Schulabsolventenempfang 22 junge Schulabgänger den Ratschlägen der schon etwas reiferen Kommunalpolitiker.

Erst einmal jedoch gratulierte Bürgermeister Martin Ragg zur bestandenen Prüfung, die die Gäste alle hinter sich gebracht hatten. Mit ihnen freue er sich und erinnere sich gerne an die Zeiten, als man selbst Prüfungen ablegen musste, ein ganz besonders Ereignis in jedem jungen Leben.

Ragg informierte zuerst einmal über die wichtigsten Projekte in der Gemeinde, so die Wichtigkeit des Ausbaus des Internets und dass sich im Jahr 2014 alle Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis zu einem Zweckverband zusammengeschlossen haben, um dieses Projekt in Form der Glasfaserversorgung voranzutreiben. Genauso wichtig das Thema Klimaschutz, bei der die Gemeinde mit ihrem Fernwärmenetz der Bürgerenergie getrost als Vorreiter der Region genannte werden dürfe. Mit einem besonderen Synergieeffekt, weil im Zuge ohnehin anstehender Arbeiten zudem neue Wasser- und Abwasserleitungen mit den Fernwärmeleitungen und den Glasfaserrohren mitverlegt werden konnten. Inzwischen sei das Projekt abgeschlossen und insgesamt 250 Haushalte an die Hackschnitzelanlage abgeschlossen, was der Umwelt die Emissionen von rund einer Million Liter Heizöl erspare.

Auch Themen wie die Existenzoffensive, die gestartet wurde, um Menschen mit Geschäftsideen zu unterstützen, seien hier ins leben gerufen worden. "Wer sich hier bei uns selbstständig machen möche, hat jegliche Unterstützung seitens der Gemeinde und bereits bestehender Betriebe", so Ragg. Aber auch bei der Wohnungssuche sei man gerne behilflich und könne Tipps geben. Und all dies sei es doch gerade, was eine lebendige Gemeinde ausmache: "Sie haben unsere volle Unterstützung, angefangen von der Suche nach einem Bauplatz bis hin zu persönlichen Notlagen", so der Bürgermeister.

Werner Reich bat die Jugendlichen darum, egal, wohin sie ihr beruflicher Weg führe, sich immer selbst aktiv in die Gesellschaft einzubringen, ob in Jugendclubs, in Vereine oder auch in die Gemeindepolitik. Die Einstellung "Die sollen doch machen, was sie wollen, und wir schimpfen hinterher" sei keine Grundlage für eine funktionierende Gemeinde.

Ein Sahnehäubchen hatte Gemeinderat Walter Pankoke parat. Ein wesentlicher Punkt, sich in Niedereschach anzusiedeln, sei doch die Tatsache, "dass wir hier in der Gegend die sauberste Luft in ganz Deutschland haben". Nach einem Luftatlas, in dem dies genau fixiert sei, sollte man sich schon überlegen, ob man da nach Frankfurt oder Berlin mit dem ganzen Dreck in der Luft ziehen möchte. Mit einem kleinen Präsent in Form eines Kinogutscheins und dem Buch "Reise durch die Zeitgeschichte", das anlässlich der Verabschiedung seines Vorgängers Otto Sieber aufgelegt worden war, verabschiedet Bürgermeister Martin Ragg die jungen Schulabgänger. An den Stehtischen bei Snacks und Erfrischungsgetränken folgten im Anschluss viele angeregte Diskussionen über die Wünsche und Ziele der Jugendlichen und über Themen der Gemeinde.

Der Empfang

Zum Schulabsolventenempfang, der seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Martin Ragg im Jahr 2010 nunmehr alljährlich stattfindet, sind alle Schulabsolventen der Gesamtgemeinde, die ihre weiterführen Abschlussprüfungen absolviert haben, sei es der Haupt- oder Werkrealabschluss, die Mittlere Reife, das Abitur wie auch berufs- und hochschulisch Abschlüsse, eingeladen. Dabei geht es Bürgermeister Martin Ragg in erster Linie darum, die jungen Schulabsolventen dazu zu motivieren, nach Ende ihrer Ausbildung, oder wenn sie sich später mit ihrer Familie irgendwo häuslich niederlassen oder sogar eine eigene Existenz aufbauen wollen, nach Niedereschach zurückzukehren.