Niedereschach Niedereschach präsentiert sich auf der spanischen Käsemesse

Die Gemeinde ist mit einem Stand auf der traditionsreichen kulinarischen Messe in der spanischen Partnerstadt dabei und macht Werbung für den Schwarzwald und seine Produkte.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Niedereschach – Wenngleich momentan viele vom Auseinanderdriften der Europäischen Union reden, Niedereschach und seine spanische Patengemeinde Arzúa zeigen Flagge und praktizieren das Gegenteil, wollen ihre jahrelang gewachsenen Beziehungen festigen und intensivieren. Und in genau einer Woche ist es soweit, ab Basel-Mulhouse fliegt am frühen Donnerstagmorgen ein Delegation Niedereschacher Bürger zusammen mit Bürgermeister Martin Ragg zu einem Besuch nach Arzúa. Und diesmal haben sich die Besucher aus dem Schwarzwald etwas ganz besonderes auf die Fahnen geschrieben.

Der Freundeskreis Arzúa wird die Gemeinde Niedereschach und die Region mit einem eigenen Stand beim 42. Käsefest, dem gastronomischen und kulturellen Jahrmarkt der Region, bei dem bis zu 100 000 Laib Käse verkauft werden, mit Informationsmaterial und Kostproben bodenständiger Spezialitäten, wie geräuchertem Schwarzwälder Schinken, präsentieren. Gleichsam soll die gesamte Region, der Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis und die Gemeinde Niedereschach möglichst publikumswirksam auch visuell mit deren Eigenheiten, Kultur, Bräuchen und Traditionen vorgestellt werden. Eine Palette mit einer reichlichen Auswahl an Schwarzwälder Wurst- und Schinkenspezialitäten und genauso viel Werbe- und Prospektmaterial über die heimische Region und den Schwarzwald ist, mit Unterstützung durch den Geschäftsführer der Niedereschacher Firma „Tannenhof“, Hans Schnekenburger, der den Transport organisiert und die Transportkosten übernommen hat, bereits auf dem Weg in die knapp 2000 Kilometer entfernte Patengemeinde.

Das Käsefest hat einen ganz besonderen Bezug zu Niedereschach, ist aus ihm nach einem ersten Besuch dort doch die Idee erwachsen: „Was die Spanier mit ihrem Käse machen, das könnte man doch hier im Schwarzwald auch mit dem Traditionsprodukt, dem Schwarzwälder Schinken, machen.“ Daraus ist letztlich das Niedereschach Schinkenfest entstanden. Und nach der Landung auf dem Flughafen im berühmten Wallfahrtsort Santiago de Compostela ist den Spanienfliegern ein fast schon „heimeliger“ Empfang gewährleistet. Dort werden sie bereits von der Niedereschacherin Julia Schunk erwartet, die im Rathaus in Arzúa, ebenfalls eine Maßnahmen des gegenseitiges Austauschen zwischen den beiden Gemeinden, seit Ende Januar ein dreimonatiges Berufspraktikum in ihrem Studium der Kulturwirtschaften absolviert. Mit ein Grund, warum auch Bürgermeister Martin Ragg voll und ganz hinter der Städtepartnerschaft steht und sich auf das Wiedersehen mit seinem Amtskollegen José Luis Garcìa López sowie den weiteren politischen Vertretern und den Bürgern aus Arzúa freut: „Es stellt für uns eine große Ehre dar, dass wir eingeladen sind, an einem Stand die Partnergemeinde Niedereschach, aber auch die Region des Südschwarzwaldes vorzustellen. Zwar wird bei uns kein Käse hergestellt, jedoch werden wir andere, leckere Spezialitäten aus unserer Gegend, wie etwa Schwarzwälder Schinken oder Saitenwürste, gerne auch zum Probieren, vorstellen“. Alle 25 Besuchsteilnehmer freuen sich auf das Wiedersehen mit ihren spanischen Freunden.

Käsemesse

Jeweils über das erste Wochenende im März findet seit 42 Jahren von Freitag bis Sonntag die große Käsemesse "Festa do Queixo" in Arzúa statt, zu dem rund 70 Aussteller ihre Käsespezialitäten aus ganz Spanien, einschließlich der Balearen, aber auch aus Frankreich, Italien und Holland anbieten. Verbunden mit einem riesige Straßenfest mit den regionalen Köstlichkeiten, wie dem "Pulpo" (Tintenfisch), an den zahlreichen Verkaufsständen und einem musikalischen Begleitprogramm mit den bekanntesten Musikgruppen Galiciens. Dabei wird mit südländischem Temperament auf Straßen und Plätzen getanzt und gesungen. Dominierend und faszinierend zugleich ist dabei der traditionelle keltische Einfluss, entlehnt aus der irischen, schottischen und bretonischen Musik mit dem Dudeslack (Gaita), Harfe und Trommeln. (gdj)