Niedereschach Niedereschach ist ein Paradies für Existenzgründer

Der Existenzgründertag bietet eine vielfältiges Programm und hochkarätige Referenten. Jede Menge Lob gibt es von einer Ministerin und einem Top-Unternehmer. Das Fazit von Nicole Hoffmeister-Kraut und Wolfgang Grupp: Der Ort hat viel zu bieten in Sachen Existenzgründung.

Ein abwechslungsreiches und informatives Programm bot am Freitag der fünfte Niedereschacher Existenzgründertag in der Eschachhalle Der Besucherandrang war groß. Sowohl die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Nicole Hoffmeister-Kraut, als auch der Textilunternehmer und Trigema Chef Wolfgang Grupp, waren tief beeindruckt von dem, was Niedereschach in Sachen Existenzgründung zu bieten hat.

Bereits am Nachmittag ging es los mit dem Gründerwettbewerb Elevator Pitch BW Regional Cup Schwarzwald-Baar-Heuberg des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Im restlos überfüllten Otto Sieber Saal hatten dabei Existenzgründer die Aufgabe, quasi während einer Fahrt im Fahrstuhl, ihren Gegenüber in drei Minuten und ohne Hilfsmittel für die eigene Geschäftsidee zu begeistern.

Eröffnet wurde der Existenzgründertag in der Halle mit einem Kurzfilm über die Existenzgründungsoffensive Niedereschach (Egon). Hoffmeister Kraut lobte in ihren Grußworten die Gründermentalität in Niedereschach. Wenn sich das Gründerland Baden-Württemberg entsprechend entwickeln solle, brauche man die Vielfalt solcher Firmengründungen, die Hoffmeister-Kraut als "Motor des wirtschaftlichen Strukturwandels" bezeichnete. "Sie können stolz auf sich sein. Von Niedereschach können andere Kommunen im Land noch etwas lernen. In Niedereschach spricht man nicht nur, hier wird gehandelt", so die Ministerin.

Es sei schon bemerkenswert, dass es dank Egon in den zurückliegenden fünf Jahren im Ort zu 30 Firmengründungen gekommen sei. Das Ministerium unterstützt die Niedereschacher Initiative. Bürgermeister Martin Ragg lobte den zuständigen Peter Schäfer, der sehr pragmatisch und zielführend agiere und stets ein kompetenter Ansprechpartner sei: "Wir wären glücklich, wenn wir in manch einem anderen Ministerium einen Prof. Schäfer hätten."

Mit Spannung erwartet wurde der Vortrag von Diplom-Kaufmann Wolfgang Grupp, Geschäftsführer und Inhaber des Textiluntermehmens Trigema. Der Firmenchaf war mit dem Hubschrauber in zwölf Minuten von Burladingen nach Niedereschach eingeflogen und zog bei seinem Impulsvortrag die Besucher in ihren Bann. Man spürte: Hier spricht ein Praktiker und erfahrener Unternehmer. Er berichtete von Verantwortung, Leidenschaft, Leistung und Ausdauer, die ein Unternehmer brauche um Deutschland voranzubringen und um sichere Arbeitsplätze zu schaffen. Bürgermeister Ragg bezeichnete Grupp als großes Vorbild für Firmengründer.

Nach der Ansprache von Grupp folgte eine Talkrunde moderiert von Ulrich Sommer, ehemaliger Rektor der Dualen Hochschule in Schwenningen. Teilnehmer waren Wolfgang Grupp, Sibylle Sommer, die eine Landwirtschaft, Miniaturpferdezucht, und Pferdepension auf dem Hasenstallerhof in Niedereschach-Schabenhausen betreibt, und Bürgermeister Martin Ragg als Mitbegründer der Existenzgründungsoffensive Niedereschach (Egon).

Gründerszene

Unter den bisherigen Existenzgründungen in Niedereschach befinden sich zwei Industriebetriebe, beide Firmen beschäftigen bereits je etwa fünf Mitarbeitende. Die Gemeinde Niedereschach zählt derzeit 320 Gewerbebetriebe mit 1700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Bei den 30 Start-Ups handelt es sich überwiegend um Kleinstfirmen und Einzelunternehmen. Knapp ein Drittel der Gründer sind Handwerker, neben allgemeinen und Gesundheits-Dienstleistungen, Werbung, Fotografie, Handel, Gastronomie und Kunst. Die Gründungen erfolgten zu 70 Prozent, um damit einen Haupterwerb anzustreben. In 30 Prozent der Fälle ging es um einen Nebenerwerb neben einer Angestellten-Tätigkeit. Etwa 30 Prozent der Gründungen erfolgten durch Frauen, 17 Prozent durch Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund. Knapp zwei Drittel der Gründer sind 20 bis 40 Jahre alt und zehn Prozent sind älter als 60 Jahre.