Niedereschach Neues Grün für den Spittelbrunnen

Niedereschacher Platz rund um den Brunnen neu angelegt. Naturschutzverein sorgt für die Bepflanzung

Niedereschach (gdj) Eine großartige gestalterische Aufwertung hat der Platz rund um den Spittelbrunnen im Niedereschacher Schlanz nun erfahren. In Zusammenarbeit zwischen Naturschutzverein und Bauhof wurde der Platz rund um den schmucken Brunnen, der einst von Niedereschachs Ehrenbürgerin Hildegard Strohm gestiftet wurde, neu gestaltet und bepflanzt.

Die Neugestaltung und die Materialkosten liefen dabei über die Gemeinde, die Bepflanzung mit speziellen Blumen und Stauden haben die Mitglieder des Naturschutzvereins Niedereschach durchgeführt. Wenn alles so gedeiht, wie man sich das erhofft, dann wird es rund um den Platz bald mächtig blühen und grünen.

Und vielleicht finden sich dann sogar einige Nachahmer was die Bepflanzung angeht, so die Hoffnung beim Naturschutzverein, wo man sich bekanntlich ja immer ein "blühendes Niedereschach" wünscht.

Bei der offiziellen Einweihung des Platzes dankte Bürgermeister Martin Ragg dem Naturschutzverein mit seinem Vorsitzenden, Michael Senn an der Spitze, Ortsbaumeister Leopold Jerger und dessen Mitarbeiter Thomas Kammerer für ihren Einsatz. Kammerer war es, der im Auftrag des Ortsbaumeisters den Platz neu gestaltet, dabei auch viele eigene Ideen mit eingebracht und beste Arbeit geleistet hat Was hier auf Initiative des Naturschutzvereins "Hand in Hand" geleistet wurde, sei einfach nur großartig.

Die Bepflanzung selbst erfolgte nach einem Plan von Birgit Lamparter vom Naturschutzverein. Geliefert wurden die Pflanzen vom Niedereschacher Gärtnermeister Norbert Rist, der in unmittelbarer Nähe des Brunnens wohnt und nun direkt vor seiner Haustüre mit verfolgen kann, wie sich die Bepflanzung entwickelt.

Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Naturschutzverein habe bestens funktioniert, freute sich der Schultes. Als Höhepunkt versprach Ragg noch ein Hinweisschild im Bereich des Brunnenplatzes, auf dem die ehrenamtliche Initiative entsprechend gewürdigt werden soll. Seitens des Naturschutzvereins ging das Lob zurück an die Gemeinde.