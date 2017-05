Niedereschach Neuer Niedereschacher Dirigent besteht mit Bravour

Die Premiere mit Andreas Hirt überzeugt die begeisterten Zuhörer – und die Trachtenkapelle Kappel, die Jugend und die Eisenbacher Gäste ernten verdienten Applaus.

Niedereschach – Ein gelungenes, beeindruckendes Debüt des neuen Dirigenten Andreas Hirt zusammen mit der Trachtenkapelle Kappel war das Jahreskonzert 2017, verbunden mit etlichen Neuerungen und nach dem Jubiläumsjahr neu ausgerichtet. So war mit dem neuen Dirigenten auch erstmals eine Reihenbestuhlung angesagt mit weitaus mehr Zuhörern, und trotzdem, so freute sich der Vorsitzende der Trachtenkapelle, Johannes Link in seinen Begrüßungsworten, war die Schloßberghalle zum Konzert wieder proppenvoll. Sicherlich spielte mit eine gewisse Neugier auf den neuen Mann am Dirigentenpult und auch auf das angesagte Programm, denn das hatte etliches zu bieten.

Eröffnet wurde der Konzertabend erst einmal traditionell mit der Jugendkapelle Kappel-Obereschach unter der Leitung von Ramona Bayer, auch erstmals in ihrem neuen Outfit mit schmucken, grünen T-Shirts, moderiert auf kecke Art und Weise von Philipp Grießhaber und Andreas Hummel. Begonnen wurde mit einer Hommage an Sommer, Sonne, Strand und Meer in Italo Pop Classics. Die Küste von North-Carolina mit ihren wilden Pferden beschrieb Shackleford Banks, und als fröhlich rhythmischer Samba folgten die Südseeträume, von lautstarkem Beifall belohnt, so dass die Jugendkapelle nicht ohne eine Zugabe in Form von El Tambor Mayor von der Bühne durften.

Als Gastkapelle folgte im zweiten Konzertteil der Musikverein Eisenbach unter der Leitung von Martin Müller, wobei die Vorsitzende Susanne Pfaff auch erläuterte, wie man von einem gemeinsamen Konzert mit der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen jetzt nach Kappel zum Doppelkonzert gekommen war. Die Hochschwarzwälder präsentierte sich dabei mit einem sehr abwechslungsreichen Musikprogramm, so mit "Mc Arthur Park“, der Geschichte einer verlorenen Liebe, musikalisch überaus dramatisch ausgestaltet mit vielen Tempowechseln. Beim darauf folgenden Divertimento for Trombone überraschten auch die Eisenbacher mit einer Neuheit in Form der ultiphonics-Technik“, bei der als Solist Lars Gehring auf seiner Posaune einen Ton spielte und gleichzeitig dazu einen anderen Ton sang, was sich allerdings auch etwas gewöhnungsbedürftig anhörte. Auf charmante und heitere Weise erzählten dann mit "Send in the Clowns“ in einem Arrangement für Solo-Flügelhörner Helen Pfaff und Andreas Kleiser aus dem Musical „A little night music“ von den Wirren der Liebe, bevor nach einem Medley mit Hits von Michael Jackson auch die Gastkappelle, von stürmischem Beifall beflügelt, ihr Zugabe zum Besten geben mussten.

Mit Spannung erwartet dann natürlich der erste Auftritt des neuen Dirigenten Andreas Hirt und auch gleich mit einem echten angekündigten Highlight, den Melodien aus dem Musical Tarzan in mitreißender Musik des Disney-Klassiker von Phil Collins. Und in einem Arrangement aus der Feder von Matthias Bucher als ein Kind der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen, wie Désirée Barthel als Moderatorin erläuterte. Als Gesangssolisten begeisterten Kathrin Zehnder als Jane und Alexander Gambin als Tarzan. Mit vielen musikalischen Facetten warteten die Musiker beim Marsch „In Freundschaft vereint“ auf, leicht und locker im ersten Teil, um dann mit eher getragener Melodie in einem klangvollen Schluss zu enden. Mit Alpina Saga präsentiert die Trachtenkapelle eines der monumentalen Werke der originalen Blasorchesterliteratur, in der Farben und Klänge eine große Rolle spielen und erhabene Fanfaren in die Berge einladen und die Schönheit einer Bergwanderung mit all ihrer Gefahr und Pracht beschreiben. Sehr anspruchsvoll dann Imagasy, als Wortspiel aus „Imagination“ und „Phantasy“, ausgehend vom Bibelzitat „Am Anfang war das Wort“, mit der musikalischen Botschaft, dass der Ursprung aller Kreativität in Vorstellung und Illusion liegt.

Thiemo Kraas' Tonsprache dabei ungemein emotional und klangvoll konzipiert, wunderbare Soli in großen Klangflächen, häufig aus den obertonreichen Tenor- und Baßlagen heraus entwickelt, filigrane Zartheit im Kontrast zu voluminösen Passagen. Mit „Deep Purple Medley“ in rockiger Blasorchesterbearbeitung von Toshihiko Sahashi endete ein bezaubernder Konzertabend, natürlich nicht ohne Zugabe der Trachtenkapelle unter der neuen Leitung von Andreas Hirt.

Der Verein

Im Jahr 1891 gegründet, feierte die Trachtenkapelle 2016 ihr 125-jähriges Bestehen. Nach den Kriegswirren erfolgte die Neugründung bereits am 13. Mai 1946. Seit 1977 tritt die Kapelle in ihrer neuen Original Baaremer Tracht auf, welche auch zur Umbenennung von Musikverein in Trachtenkapelle Kappel führte. Heute musizieren in der Trachtenkapelle 45 Aktive, die 1987 gegründete Bläserjugend, inzwischen in Jugendkapelle umbenannt, spielt seit eineinhalb Jahren mit der Jugendkapelle Obereschach zusammen.