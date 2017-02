Mönchweiler Neue Qualität der Berufsorientierung an der Mönchweiler Gemeinschaftsschule

Neue Qualität der Berufsorientierung an der Mönchweiler Gemeinschaftsschule

Die Schüler werden konsequent von Klasse fünf bis zehn auf dem Weg zum Wunschberuf begleitet – und Ausbildungsbotschafter vermitteln die tatsächliche Job-Realität.

Mönchweiler – Ein durchgehend aufgebautes und verbindlich festgeschriebenes Konzept für die Berufsorientierung der Schüler der Klassen fünf bis zehn stellt die Gemeinschaftsschule Mönchweiler jetzt vor.

Qualitätshandbuch: Wesentliche Vorgehensweisen im Schulalltag hat die Schule bereits seit einiger Zeit unter anderem als Grundlage ihrer Zertifizierung in einem Qualitätshandbuch verbindlich festgeschrieben. Teil dieses Qualitätshandbuchs wird jetzt auch die Berufswegeplanung unter anderem mit Ausbildungsbotschaftern.

Berufsorientierungsordner: Ab Klasse fünf erhält jeder Schüler einen Berufsorientierungsordner als Sammelmappe und Portfolio, der jährlich fortgeschrieben und ergänzt wird. Neben schulischen Unterlagen enthält der Ordner beispielsweise Nachweise über Sozialpraktika oder Ähnliches. Bewirbt sich der Schüler dann zum Ende seiner Schullaufbahn bei einem Ausbildungsbetrieb, hat er hierdurch gesammelt wertvolle Nachweise seiner erworbenen Kompetenzen.

Kooperation mit Unternehmen: Weiterer Bestandteil der Berufsorientierung ist die Kooperation mit möglichst vielen Unternehmen. Schon bisher kooperiert die Schule im Rahmen ihres Kursprogramms und als offene Bürgerschule mit mehreren Betrieben. Künftig wird diese Kooperation zum Beispiel auf Bewerbertrainings ausgebaut. Parallel zum Schulfest im kommenden Jahr soll außerdem eventuell eine Bildungsmesse mit vielen der Kooperationspartner stattfinden.

Ausbildungsbotschafter: Sehr anschaulich für die Schüler und damit auch einer der gerne in Anspruch genommenen Punkte sind die sogenannten Ausbildungsbotschafter. Dies sind Auszubildende einzelner Berufsgruppen, die den Schülern Rede und Antwort stehen. Dabei geht es weniger um die Frage, welche Bedingungen Unternehmen an ihre Bewerber stellen und wie eine Bewerbung im Einzelfall aufgebaut werden sollte, sondern darum, wie beispielsweise der Arbeitstag des Auszubildenden aussieht, was er den ganzen Tag macht. Wichtig von Seiten der Schule ist, dass hier insbesondere Berufe vorgestellt werden, die in der Region tatsächlich ausgebildet werden und für die später auch entsprechender Bedarf besteht. In dieser Woche waren beispielsweise Ausbildungsbotschafter der Firmen Brugger Magnetsysteme, Kendrion und des Nephrologischen Zentrums in Villingen-Schwenningen zu Besuch in der Gemeinschaftsschule Mönchweiler. Weitere folgen in den kommenden Wochen.

Weitere Bestandteile: Über die besonderen Punkte der Berufswegeplanung hinaus ist in Mönchweiler – wie an anderen Schulen auch – der Besuch des Berufsinformationszentrums und der Berufsberatung Bestandteil der Berufswegeplanung. Es werden Trainings in Selbst- und Fremdwahrnehmung absolviert, Berufspraktika absolviert und etliches mehr.

Schule informiert

Interessierte Viertklässler und ihre Eltern sowie auch andere Interessierte Besucher lädt die Gemeinschaftsschule Mönchweiler am Dienstag, 7. März, von 8.30 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. An diesem regulären Schultag mit Ganztagesbetrieb können sich die Besucher einen Einblick in die besondere Arbeit der Gemeinschaftsschule Mönchweiler verschaffen. Außerdem werden Schülerlotsen bei Führungen zur Verfügung stehen, es werden sich schulische Gruppen wie die SMV oder auch die Schulsanitäter vorstellen und es wird Informationen zur Offenen Bürgerschule und der Naturparkschule geben. Für die Verpflegung der Besucher ist die Mensa geöffnet.