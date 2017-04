Niedereschach Naturgarten bringt Niedereschacherin zum Bücherschreiben

Doris Benz neuer Roman spielt in der Bronzezeit. Sonst widmet sie sich eher Umweltthemen. Kein Wunder: Ihre Karriere als Autorin beginnt 1980 in ihrem Naturgarten. Und das eher zufällig.

Voller neuer Pläne steckt die Niedereschacher Buchautorin Doris Benz. Aktuell ist die rührige Autorin damit beschäftigt, zusammen mit ihrem als Mitautor beteiligten Sohn Ben Schreger ein neues Buch fertigzustellen. Die Romanerzählung "Göttergold" spielt in der späten Bronzezeit. In wenigen Monaten soll dieses Werk erscheinen.

Doch Doris Benz wäre nicht Doris Benz, wenn sie nicht bereits das nächste Buchprojekt im Visier hätte: "Nachtwind" lautet dessen Titel. Es soll der letzte Teil ihrer Trilogie "Elemente" werden. Bei dieser Geschichte vom kleinen Teppich, geht es dann um das Thema Luft, nachdem in ihren früheren Märchenromanen "Morgenland" und "Lebenswasser" die Themen Boden und Erde sowie Wasser im Blickpunkt standen.

Umweltthemen prägen einige Werke der naturverbundenen Autorin aus Niedereschach. In "Nachtwind" will Doris Benz sich neben anderem auch den Giftstoffen in unserer Kleidung annehmen. Sie möchte darauf hinweisen, wie viel Leid häufig hinter ganz schick aussehender Kleidung steckt, welche die Menschen in Europa tagtäglich auf dem Leib tragen.

Dabei bedenken die Konsumenten nicht, dass dahinter oft genug Kinderarbeit und auch Ausbeutung Erwachsener steckt. In den Herstellungsländern müssen diese unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Von den vielen Giftstoffen in solchen Kleidern ganz zu schweigen.

Es war der pure Zufall, dass Doris Benz zur Buchautorin wurde. Auslöser war 1980 eine Veröffentlichung des Burda-Verlages in der Zeitschrift "Mein schöner Garten". Die Familie Schreger-Benz bewarb sich mit tollen Bildern aus ihrem wunderschönen Naturgarten im Niedereschacher Föhrenweg.

Der Verlag reagierte prompt. Es dauerte nicht lange, bis ein Burda-Team, bestehend aus einer Journalistin und zwei Fotografen vor Ort waren und professionelle Aufnahmen im Garten der Familie machten. Als Fotograf mit dabei war Max Wetterwald, von Doris Benz liebevoll "Knisper-Max" genannt. Mit ihm verband Doris Benz sehr bald eine von den gemeinsamen Sorgen um die Natur und die Umwelt getragene Freundschaft.

Über einen späteren Chefredakteur des Burda-Verlages kam der Kontakt zum Freya-Verlag zustande. Dann ging es Schlag auf Schlag mit den Buchveröffentlichungen. 1992 erschien ihr Erstling, der Märchenroman "Morgenland" zum Thema Boden, 1995 folgte zum Thema Wasser ein weiterer Märchenroman mit dem Titel "Lebenswasser".

Kultstätten und Zitronen

Zusammen mit ihrem Sohn Ben veröffentlichte die Autorin 1997 das Buch "Geheimnisvolle Kultstätten im Dreieck Karlsruhe-Konstanz-Basel". "Die Heilwirkung der Zitrone" lautete der Titel eines weiteren Buches, das Benz zusammen mit Siegrid Hirsch als Mitautorin im Jahr 2000 veröffentlichte. 2014 ist es zudem in einer erweiterten Auflage erschienen.

"Kelten Kulte Anderswelten" hieß der Titel eines Buches, das Benz zusammen mit ihrem Sohn Ben Schreger veröffentlichte und dabei auf Spurensuche im Gebiet Schwarzwald-Elsass, Schwäbische Alb und Oberschwaben war.

Weitere Veröffentlichungen wie "Die Bruder-Konrad-Kapelle Niedereschach-Pilgerstätte und Mahnmal" und eine "Reise durch die Zeitgeschichte – 40 Jahre Niedereschach von 1970-2010", zusammen mit Clauswilhelm Brückmann, waren weitere Veröffentlichungen der Niedereschacher Autorin. Hinzu kamen diverse Veröffentlichungen im Almanach dem Jahrbuch des Schwarzwald-Baar-Kreises.

Ehrungen

Für ihr Werk „Lebenswasser“ erhielt Doris Benz 1995 den Publikumspreis des oberösterreichischen Buchhandels und im Jahr 2006 erhielt die Autorin den Aesculap-Anerkennungspreis 2006 für ihren Beitrag zur Sensibilisierung von Kindern für die Lebensgrundlagen Wasser und Boden durch szenische Lesungen. Für ihre ehrenamtlichen Verdienste um das Buch „Die Bruder-Konrad-Kapelle Niedereschach“ wurde Doris Benz 2008 bei der Brotspende ausgezeichnet, ebenso 2011 zusammen mit ihrem Mitautor Clauswilhelm Brückmann für das Buch „Reise durch die Zeitgeschichte – 40 Jahre Niedereschach“.