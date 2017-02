Niedereschach Nachwuchs des Musikvereins Niedereschach ist mit Spaß dabei

Die Jahreshauptversammlung der Bläserjugend bilanziert 65 Mitglieder, 35 Kinder und Jugendliche stehen in Ausbildung.

Niedereschach (gdj) Dass der Musikverein Harmonie zu Recht stolz auf seinen Nachwuchs sein kann, das zeigte sich deutlich bei der Jahreshauptversammlung der Bläserjugend im Probelokal in der Kulturfabrik. So informierte der Vorsitzende Sascha Vosseler über den aktuellen Personalstand der Bläserjugend, wozu alle bis zu 27 Jahre alten aktiven Musiker und Musikerinnen im Verein zählen. Der jüngste Musiker ist neun, der älteste 27 Jahre alt. Insgesamt zählt die Bläserjugend 65 Mitglieder, insgesamt befinden sich derzeit 35 Kinder und Jugendliche der Bläserjugend in Ausbildung.

Schriftführerin Laura Brugger rief in ihren Ausführungen alle Aktivitäten des abgelaufenen Jahres 2016 in Erinnerung. Dazu gehörte ein eigener Vorspielnachmittag im Katharinensaal ebenso wie die Mithilfe beim Musikerball der Hauptkapelle. Auch beim großen Martini-Umzug der Niedereschacher Kindergärten war man mit von der Partie, mit dabei waren die Jungmusiker zudem beim Niedereschacher Adventsdörfle und dem Weihnachtsspielen. Sowohl Vosseler als auch Brugger war es wichtig, allen in der Ausbildung tätigen Musikern zu danken, ebenso wie Christina Klebb, die das Vororchester dirigiert, sowie dem Dirigenten der Jugendkapelle, Markus Kurz.

Bei der Jugendkapelle arbeitet die Bläserjugend mit dem benachbarten Dauchingen zusammen. Für den verhinderten Dirigenten verlas Sascha Vosseler dessen Bericht. Kurz lobte dabei den guten Besuch bei den Auftritten, an denen die Kapelle fast immer vollzählig sei. Gemessen daran könne der trotzdem gute Probenbesuch, mit dem er insgesamt zufrieden sei, noch etwas gesteigert werden. Im Jahresausblick verwies Vosseler auf das Frühjahrskonzert des Musikvereins Dauchingen am 6. Mai, das die Jugendkapelle musikalisch mit bereichern werde. Am Sonntag, 26. März, findet in Niedereschach wieder ein Vorspielnachmittag der Bläserjugend statt. Aktuell sei man dabei, für die Bläserjugend ein neues Logo zu entwickeln.

Dass die Bläserjugend dank verschiedener Spenden – herausragend dabei die Zuwendung aus dem Erlös des Benefizkonzertes des Heeresmusikkorps und die Unterstützung des Hauptvereins – finanziell auf gesunden Beinen steht, zeigte sich im Kassenbericht von Daniel Neurath. Dessen Bericht wurde von Samira Schaumann verlesen, da Neurath verhindert war. Auf Antrag der stellvertretenden Vorsitzenden des MV Harmonie, David Vosseler, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. David Vosseler war voll des Lobes: "So kann es weiter gehen", freute sich der Stellvertreter des Vorsitzenden der Harmonie, Markus Vosseler. David Vosseler leitete auch die Neuwahlen, bei denen Kassierer Daniel Neurath und die Aktivenvertreterin Jenny Glatz einstimmig in ihren bisherigen Ämtern bestätigt wurden.