Niedereschach Mysteriöse Kehrmaschine gibt den Bürgern Rätsel auf

Warum dreht in Niedereschach seit Wochen die monströse Straßenkehrmaschine einer einheimischen Baufirma auf eigentlich blitzsauberen Straßen und Wegen ihre Runden? Darüber wundert sich so mancher Bürger schon seit geraumer Zeit. Die Erklärung ist interessant.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wollte Ratsfrau Manuela Fauler, nachdem auch sie bereits schon mehrfach darauf angesprochen worden sei, deshalb auch wissen, was es eigentlich damit auf sich habe. Sei es dem Fahrer dieser Kehrmaschine womöglich einfach langweilig? Von Ortsbaumeister Leopold Jerger bekam sie den Sachverhalt erläutert: Früher hätten die Bürger nach dem Winter den Straßensplitt vom Streudienst brav selbst zusammengefegt und beseitigt. Die Zeiten hätten sich jedoch geändert und die Bürger kämen dieser Pflicht nicht mehr nach. Was allerdings auch verständlich sei, da die stark befahrenen Durchgangsstraßen mit erheblichen Gefahren verbunden seien. Er begründete den Einsatz dieser Straßenkehrmaschine – mit Kosten von immerhin 10 000 Euro – folglich mit der Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen. Auf die weitere Frage, warum dieser Reinigungsmaßnahme denn erst jetzt, schon fast mitten im Sommer erfolge, antwortete Jerger, dass der Zeitpunkt der Reinigungsmaßnahme eigentlich für Ende April abgemacht worden sei, aus verschiedenen vom Auftragnehmer vorgebrachten Gründen, die er hier nicht näher erläutern wolle, eben jetzt erst erfolgen könne. Um hier Missverständnissen und Spekulationen vorzubeugen, regte Werner Reich an, solche Maßnahmen einfach rechtzeitig über die Medien den Bürgern transparent zu machen, damit nicht am Stammtisch, wie auch bei ihm in Kappel schon vorgekommen, irgendwelche Parolen und Spekulationen verbreitet werden. Zumal die Bürger ja auch nicht wüssten, ob da der Bauhof oder ein privater Unternehmer mit dieser Kehrmaschine unterwegs sei.