Der traditionelle Musikerball am kommenden Samstag steht diesmal unter dem Motto "Helden der Kindheit".

Der traditionelle Musikerball des Musikvereins Harmonie ist einer der Höhepunkte der Niedereschacher Saalfastnacht. Wie immer steht der Musikerball unter einem ganz bestimmten Motto, in diesem Jahr "Helden der Kindheit". Die Musiker wollen deshalb für Helden wie Superman, Heidi, Peter Pan und viele mehr zum Ball in die Eschachhalle locken. Stattfinden wird der Ball am Samstag, 25. Februar. Einlass in die Halle ist ab 18.30 Uhr, um 20 Uhr beginnt das Programm.

Für eine heldenhafte Stimmung sorgen die Garde Fischbach, die Tanzwieber der Frauengemeinschaft und die weithin bekannte Guggämusik Ohrwürmer aus Fischbach. Nach Ballmotto verkleidete Besucher sind sehr erwünscht. "Also schmeißt euch in Schale und seid dabei", sagt der Vorsitzende der Harmonie, Markus Vosseler.

Neben den bereits erwähnten Gästen werden natürlich auch die Musikerinnen und Musiker der Harmonie am Programm aktiv beteiligt sein. Dazu gehören ein Sketch der Zöglinge der Jugendkapelle und ein Musiker-Männerballett. In einem weiteren Programmpunkt zeigen die Musiker, wie viel Rhythmus in ihnen steckt. Und natürlich sorgt die kleine Besetzung der Harmonie für beste Stimmung zwischen den einzelnen Programmpunkten. Der Eintritt zum Ball kostet acht Euro.