Niedereschach Michael Mauch ist der neue Niedereschacher Bereitschaftsarzt

Nachfolger von Gerhard Bader wird bei Rotkreuz-Versammlung vorgestellt. Kritik gibt es bei der Zusammenkunft auch an der Vereinsunterkunft.

Niedereschach – Dass der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im vergangenen Vereinsjahr eine enorme Arbeitsleistung zu bewältigen hatte, zeigten die Zahlen, die bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant Café Bantle genannt wurden: mehr als 1553 Stunden haben die Aktiven geleistet, ein Anstieg von rund hundert Stunden gegenüber dem Vorjahr. Ein großes Dankeschön des Vorsitzenden Gerhard Bader galt deshalb allen Helfern für ihr Engagement. Dass sich das Vereinsjahr 2016 für den DRK Ortsverein Niedereschach durchweg als positives Geschäftsjahr dargestellt hatte, wurde aus dem Jahresrückblick von Schriftführerin Veronika Hembach deutlich.

Sanitätswachen, Blutspenden, First Responder-Einsätze und die Weiterbildung der Mitglieder, Arztvorträge, drei Blutspendetermine, der Tag der offenen Tür etlichen Firmen und auch Erste-Hilfe-Kurse sowie weitere Sanitätsdienste bei den Vereinen sorgten für etliche ehrenamtliche Einsatzstunden der Helfer. Dies alles zeuge von einer sehr guten sanitätsdienstlichen Ausbildung der Helfer vor Ort. Durch die hohe Quote von rettungsdienstlichem Fachpersonal könne der Ortsverein eine sehr gute Versorgung der Bürger gewährleisten. Auch in der Dorfgemeinschaft beteiligte der Ortsverein sich mit einem Sanitätsdienst an Fastnacht und während des Adventsmarktes, sowie bei der Brotspende.

Der stellvertretende Vorsitzende Volker Dörflinger berichtete von 25 Einsätzen des Ortsvereins sowie einem aktuellen Helferstand von acht Helfern vor Ort, sechs in Niedereschach und zwei in Kappel. Im vergangenen Jahr kamen mit Max Jacobi und Michael Mauch zwei Neuzugänge hinzu. Veronika Hembach ergänzte, dass Jasmin und Stefanie Haas sowie Anna Folnegovic im Herbst die Prüfung zum Sanitäter absolviert haben. Nichts desto trotz merke der Ortsverein Niedereschach, dass es schwierig sei, neue Mitglieder zu bekommen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Deswegen werde es immer wichtiger, in die gute Zusammenarbeit mit dem Ortsverein Fischbach und der Feuerwehr zu intensivieren.

Schatzmeisterin Jutta Schlenker konnte in ihrem Kassenbericht ein erfreuliches Ergebnis vorlegen: Der Jahresüberschuss beträgt über 4500 Euro. Dazu kamen 735 Euro Gewinn aus dem Adventsdörfle und 1749 Euro aus den Blutspendeaktionen. Gemeinderat Rüdiger Krachenfels lobte den Einsatzwillen des DRK. Dessen Arbeit für die Gemeinde und die Allgemeinheit könne nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Bei den Wahlen wurden einstimmig Schatzmeisterin Jutta Schlenker, Bereitschaftsleiter Jürgen Schmidt und die stellvertretende Bereitschaftsleiterin Manuela Guder in ihren Ämtern bestätigt. Als Kreisdelegierte wurden Stefanie Haas und Jürgen Schmidt nominiert.

Eine besondere Freude war es für Gerhard Bader, mit Michael Mauch seinen Nachfolger als neuen Bereitschaftsarzt vorstellen zu dürfen. Für die Bereitschaftsleitung sprach Marita Singer. Sie kritisierte die Zustände in der Vereinsunterkunft an der Steigstraße, die sich seit Jahren in einem unzumutbaren Zustand befinde, was ein Arbeiten dort schier unmöglich mache. Seit einem Jahr schon sei man mit der Gemeinde in Verhandlungen, die Suche nach einer Lösung gestalte sich jedoch überaus schwierig. Und über Gespräche hinaus sei man noch nicht weitergekommen. Deutliche Worte sprach hierzu unter Punkt "Wünsche und Anträge" Rudolf Singer. Er bemängelte, dass sich Bürgermeister Martin Ragg bei den Sitzungen des DRK sehr rar mache. Er habe das Gefühl, der Bürgermeister gehe Problemen wie mit der Vereinsunterkunft aus dem Weg.

Erfahrener Mediziner

Michael Mauch lebt in Niedereschach. Er ist 40 Jahre alt und hat nach dem Abitur am Hoptbühl-Gymnasium Medizin studiert. Als Facharzt für Innere Medizin ist er seit sechs Jahren Oberarzt im Schwarzwald-Baar-Klinikum und dort seit vier Jahren stellvertretender Leiter der internistischen Intensivstation mit 20 Betten, einer der größten im Land neben Freiburg und Tübingen. Als Nachfolger von Gerhard Bader ist er sich bewusst, in große Fußstapfen treten zu müssen, freut sich aber umso mehr auf seine neue Arbeit und die Zusammenarbeit im DRK Ortsverein. (gdj)