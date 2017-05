Niedereschach Mehr naturnahe Grabformen geplant: Bürgerwünsche fließen in Friedhofsplanung ein

Auf dem Niedererschacher Friedhof fließen Bürgerwünsche in die Friedhofsplanung ein.Die Umgestaltung zieht sich über einen langen Zeitraum hin.

Viele Menschen bewegt derzeit in Niedereschach die Neugestaltung des Friedhofs. Dies war bereits beim Bürgerworkshop zur Friedhofskonzeption im vergangenen November deutlich geworden, als Bürger ihre Anregungen zu einem neuen Friedhofskonzept einbringen konnten und dabei deutlich wurde, dass neue Formen wie Baumbestattung oder Friedwald gewünscht werden. Inzwischen seien diese Wünsche vom beauftragten Büro Arbol Landschaftsarchitektur aus Rottweil in ein reales Planungskonzept umgesetzt worden, so Bürgermeister Martin Ragg in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Das Konzept wurde von Iris Grimm vom Planungsbüro in der Sitzung vorgestellt und diskutiert. Dabei handle es sich um eine fortgeschriebene Friedhofskonzeption, in welche die Ergebnisse des Bürgerworkshops eingearbeitet wurden, so Grimm. Dabei sei deutlich geworden, so Grimm, dass sich in den letzten Jahren ein großer Wandel hinsichtlich neuer Bestattungsformen ergeben habe und sich ein breites Feld geöffnet habe hinsichtlich neuer Bestattungsformen wie Baumbestattung oder Friedwald. Dies spiegele sich auch im Ergebnis aus der Befragung der Bürger im Workshop mit dem mehrheitlich großen Wunsch nach naturnahen Grabformen wie Baumgräber, Rasengräber und Friedhaine wider, pflegeleicht bis hin zu ganz pflegelosen Grabformen. Wobei genauso wichtig aber auch noch die Urnengräber wie auch das klassische Erdgrab bleiben, verbunden mit dem Wunsch, auch dabei zu pflegeleichten oder -losen Gräbern überzugehen.

Eine positive Rückmeldung sei auch zum Vorschlag gekommen, den Friedhofszugang vom Parkplatz oberhalb des Friedhofs barrierefrei zu verlegen, im Innern des Friedhofs einen Rundweg anzulegen, sodass der gesamte Friedhof über einen großen Kreis begangen werden kann, eine Verbesserung der Brunnensituation, der Aufenthaltsqualität und der Sitzgelegenheiten. Alle diese Schwerpunktthemen seien jetzt in die Konzeption eingearbeitet worden, und das Ergebnis stellte Iris Grimm nun vor. Beginnend mit den zwei neuen, großzügig ausgelegten Grabterrassen klassischer Art im unteren Friedhofsbereich mit herkömmlichen Grabkammern, die immer vier Gräber nebeneinander ermöglichen, ähnlich der bisherigen bereits angelegten Grabkammern, dem neuen stufenlosen Hauptzugang mit einladendem Vorplatz um die Aussegnungshalle und der neuen Rundwegsituation in Verbindung mit den bisherigen Treppenwegen.

Die Urnengräber konzentrieren sich im Bereich unterhalb der Aussegnungshalle, und die nach Betreten durch den neuen Haupteingang optisch am stärksten in Erscheinung tretende Änderung wäre sicherlich der friedhainartige Bereich im rechten oberen Bereich des Friedhofs mit Baum- und Rasengräbern, mit denen auf die naturnahen Bestattungswünsche reagiert werden könne. Auch bei der bisherigen mittlere Terrasse würde es sich anbieten, sie in eine lockere waldartige Anlage umzugestalten, wobei die Gräber dort allerdings noch relativ lange Liegezeiten haben, also eine Planung für die fernere Zukunft. Wobei die Zeitfrage, wann etwas umgestaltet werden könne, ohnehin eine große Rolle spiele. Insofern stellte Iris Grimm auch eine zeitliche Planung vor, welche Maßnahmen sofort, mittelfristig oder eben erst in weiterer Zukunft umgesetzt werden könnten. Nach erster Kostenberechnung, aufgeteilt in die unterschiedlichen Realisierungsabschnitte, sei nun zu überlegen, welche Bereiche sofort oder später umgesetzt werden, da sich das Planwerk eben über einen großen Zeitraum hinziehe. Die Kostenberechnung soll bis zur Sommerpause aufgestellt sein, im Herbst bis Winter könnten die ersten Maßnahmen angegangen und die Angebote eingeholt werden, und bis Ende 2018 dann der erste Bauabschnitt bereits umgesetzt werden, so umriss Iris Grimm die weiteren Schritte. Wobei die Bürger auch weiterhin aufgefordert seien, sich in die Planungen einzubringen und mit Anregungen und Vorschlägen auch gerne beim Ortsbaumeister vorstellig werden dürften, so ergänzte abschließend Bürgermeister Martin Ragg.

Baumbestattung

Die Baumbestattung ist eine relativ neue Bestattungsform und kommt aus der Schweiz. Mittlerweile bieten auch manche Friedhöfe in der Region Baumbestattungen an. Voraussetzung für eine Baumbestattung ist die vorherige Kremation, da stets eine Urne im Wurzelbereich eines Baumes in die Erde eingebracht wird. Mitunter wird hierzu eine spezielle, besonders leicht abbaubare Urne verwendet. Der Baum kann bereits stehen oder neu gepflanzt werden. Auf Wunsch kann er mit einer Namensplakette versehen werden. Allen Baumgrabstätten gemein ist, dass die Ruhestätte nicht von Angehörigen gepflegt werden muss, aber dennoch ein Ort existiert, an dem der Verstorbene besucht werden kann und der damit auch der Trauerarbeit dient. (gdj)