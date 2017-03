Niedereschach Marktleiter des Niedereschacher Taubenmarkts sucht mehr helfende Hände

Karl Buksmann will beim Taubenmarkt kürzer treten, Michael Haas hat sich bereits gemeldet sich – doch weitere Helfer sind willkommen.

Niedereschach (aba) Der Verein Sinkinger Taubenmarkt muss auch in den kommenden zwei Jahren ohne einen zweiten Vorsitzenden auskommen. Bei der Jahreshauptversammlung nach dem Taubenmarkt im Gasthaus Kreuz fand sich niemand, der diesen seit über einem Jahr vakanten Posten übernehmen wollte. Der Vorsitzende des Vereins, Claus Zoch aus Singen, hätte für diesen Posten gerne jemanden aus der Gesamtgemeinde Niedereschach oder der näheren Umgebung gehabt, der ihn auch gegenüber den Ämtern hätte vertreten können. Unterstützung würde man gerne auch dem gesundheitlich angeschlagenen Marktleiter Karl Buksmann zukommen lassen. Aus den Reihen der Versammlung erklärte sich Michael Haas bereit, künftig den Marktleiter zu unterstützen. Bei den von Ortsvorsteher Peter Engesser geleiteten Neuwahlen wurden Kassiererin Sabine Doll, Schriftführer Albert Bantle und Marktleiter Karl Buksmann jeweils einstimmig in ihren bisherigen Ämtern bestätigt.

Einen breiten Raum nahmen die Ausführungen des Vorsitzenden Claus Zoch ein. Schriftführer Albert Bantle lobte die Arbeit seiner Vorstandskollegen Claus Zoch, Sabine Doll und Markleiter Karl Buksmann, die jeden Sonntag vor Ort sind und schauen, dass alles in geordneten Bahnen läuft. Buksmann habe bei der Kontrolle des Marktgeschehens oft keinen leichten Stand, da bei manchen Beschickern des Marktes und auch bei Besuchern und potentiellen Käufer mitunter die Einsicht in bestimmte Dinge und behördliche Vorgaben fehle. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass es an sehr gut besuchten Tagen fast nicht zu schaffen sei, alles in den Griff zu bekommen.

Vor diesem Hintergrund hält man beim Taubenmarktverein auch Ausschau nach einem zweiten Mann, der den verdienstvollen Marktleiter Karl Buksmann, dem für seine Arbeit gleich mehrfach gedankt wurde, unterstützt. Karl Buksmann ist gesundheitlich angeschlagen und beim Taubenmarktverein sind alle froh, dass er trotzdem noch zur Verfügung steht.

In diesem Jahr war es wieder einmal die Vogelgrippe, die den Verein in Atem gehalten hat. Ansonsten, so der Tenor der Berichte, sei es ein eher ruhiges Jahr gewesen. Es gab wenig Ärger und auch den Pächterwechsel im Gasthaus Kreuz habe man gut überstanden und dies Dank des Angelvereins Teufental, dem ebenfalls gedankt wurde. Die Angler haben die Bewirtung während der Zeit, in der das Kreuz geschlossen war, in einem Verkaufswagen von Heinz Rapp übernommen. Ein Dankeschön ging in diesem Zusammenhang auch an die Besitzerfamilie des Kreuz, Florian Munz-Schon und Christa Munz, die es den Taubenmarktbesuchern während dieser Zeit trotz Renovierung, ermöglicht haben, die Toiletten im Kreuz zu nutzen.

In bester Ordnung sind beim Taubenmarktverein die Finanzen. Kassenchefin Sabine Doll konnte von einem guten Kassenstand und einem kleinen Plus im abgelaufenen Jahr 2016 berichten. Das Plus war auch deshalb möglich, weil Claus Zoch die Kosten für die jährlichen Mitgliedsausweise übernommen und dem Verein gespendet hat. Die Prüfer Bruno Montjoie und Franz Huber bescheinigten Doll eine tadellose Kassenführung. Ortsvorsteher Peter Engesser, der auch die Grüße des Gemeinderates und des Ortschaftsrates sowie des in der Partnergemeinde Arzua weilenden Bürgermeisters Martin Ragg übermittelte, dankte dem Vorstand für sein Engagement, allen voran Marktleiter Karl Buksmann. „Ich denke, beim Taubenmarkt in Sinkingen herrschen geordnete Verhältnisse“, freute sich Engesser.

Der Taubenmarkt

Aktuell zählt der Verein Sinkinger Taubenmarkt 82 Mitglieder aus zahlreichen Ortschaften in ganz Baden-Württemberg, von Konstanz bis Stuttgart. Der weithin bekannte Markt besteht seit über 125 Jahren und zieht jeden Sonntag Besucher aus ganz Baden-Württemberg an.