Niedereschach Lustige Kinderfasnet im Katharinensaal

Der Narrenbund, der die Kinderfasnet organisiert, freut sich über den sehr guten Besuch der Veranstaltung, die zeigt, dass sich die Verlegung der Veranstaltung auf Freitag­­mittag bewärt.

Niedereschach – Eine super Idee, die Niedereschacher Kinderfasnet, so wie erstmalig im vergangenen Jahr mit Erfolg praktiziert, anstelle am Schmotzigen Dunnschtig lieber am Freitagnachmittag im Katharinensaal unter der katholischen Kirche zu veranstalten. Dies bestätigte sich am gestrigen Freitagnachmittag in einem proppenvollen, liebevoll geschmückten Katharinensaal bei der vom Narrenbund Niedereschach organisierten Kinderfasnet erneut.

Die Narrenzunft Niedereschach, die Deifelzunft und die Lehr-Hexen haben mit der Verlegung der Kinderfasnet sicherlich einen Volltreffer gelandet. Denn verlegt wurde die Kinderfasnet auf Freitag, weil in den Jahren zuvor die Resonanz am Schmotzige Dunnschtig immer geringer ausgefallen war.

Und dies sei eben auch darauf zurückzuführen, dass viele Kinder aus dem Ort in Villingen zur Schule gehen und am Schmotzigen eben dort mit ihren Klassen bei den Veranstaltungen mitmachen, bestätigt auch der Zunftmeister der Deifelzunft, Markus Hasler, und freut sich mächtig in Anbetracht der tollen närrischen Stimmung im Katharinensaal.

Moderiert von Nicole Lenz stand der närrische Nachmittag ganz unter dem Motto "Karneval der Tiere", und so wurden erst einmal alle Kinder, die irgendwie als Löwe, Katze, Tiger oder Schmetterling verkleidet war, auf die Bühne zitiert, um sich dort aus der Hand der Jugendvertreterin des Narrenbundes erst einmal ein "Leckerli" abzuholen. Das anschließende närrische Programm mit jeder Menge Tanz, Showeinlagen und Spielen war von der Jugendvertretung des Narrenbundes zusammen gestellt worden. Mit dabei begeisterten die Kinder des Kindergartens Pater Edgar, der Waldkindergarten, die Schabenhausener Gardemädchen der Schlierbachnarren und das Gym-Dance-Tanzstudio Niedereschach.

In ausgelassener närrischer Stimmung war im Katharinensaal eine super Stimmung angesagt, mit Alt und Jung, von Oma und Opa bis zu deren Enkeln, und im Mittelpunkt dabei natürlich die vielen, hübsch verkleideten Kinder.

Ein toller Erfolg, der sich auch daran zeigte, dass bei dem Besucheransturm der Katharinensaal nach und nach bis in die letzte Ecke aufgetischt werden musste.