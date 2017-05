Niedereschach Lautstarker Applaus für Doppelkonzert des Gospelchors

Gospelchor "Cross Notes" tritt in Niedereschach und Dauchingen auf. Das Publikum ist begeistert.

Ein beeindruckendes, sinnlich aber auch fröhlich unter die Haut gehendes Konzert bot am Samstagabend in der katholischen Kirche und nochmals am Sonntagabend in der katholischen Kirche in Dauchingen der Gospelchor der evangelischen Jakobusgemeinde Niedereschach-Dauchingen "Cross Notes" unter dem Motto "`round the world".

Beginnend mit dem musikalischen Einmarsch mit "He reigns" verstanden es nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Heide Nietsch die 30 Sängerinnen und Sänger unter der musikalischen Leitung von Thomas Schneider, am Piano unterstützt durch Sohn Elias, hervorragend, bereits Bekanntes mit neuen Melodien und Eindrücken aus unterschiedlichen Herkunftsländern aus dem Gospelbereich zu verbinden und somit einen Konzertabend zu gestalten, der allen Ansprüchen gerecht wurde.

"Glorious", "You've got a friend" und "Revelation Song" als weltliche Gospel-Paradesongs fanden ihren Höhepunkt im ergreifenden "Gabriellas Song" mit Solistin Christine Treiber in der wunderbaren Filmgeschichte der Frau, der es gelingt, Freiheit, Selbstbestimmung, Kraft und Lebensglück zurückzugewinnen. Eben auch eine "Gute Nachricht", was Gospel nun mal bedeute, wie es Cross-Note-Sänger und Moderator Manfred Nietsch auf den Punkt brachte. Mit "You raise me up" wurde der Übergang geschaffen zu einer musikalischen Reise "'round the world" gemäß dem Motto des Konzertabends. Beginnend mit beschwingtem Tempo im israelischen Freudenlied "Hora Jerusalem" und sinnlich getragen dann wieder im alten hebräischen Volkslied "Hine Ma Tov".

Aus Afrika, der eigentlichen Keimzelle des Gospel, erzählte das mitreißende "Siyahamba" als südafrikanischer Gospelsong in der Sprache Afrikaans. Von seinen afrikanischen Ursprüngen führte die musikalische Reise weiter in das Land, in dem der Gospel von den afrikanischen Sklaven weiterentwickelt wurde, nach Amerika und den berühmten Songs wie "Go down Moses", dem Sehnsuchtslied nach Freiheit in der ganzen Welt. Lautstarker Applaus und stehende Ovationen waren schönster Lohn für dieses beeindruckende Musikerlebnis und die geforderten Zugaben wurden mit dem "Irischen Reisesegen" und "Siyahamba", unter dessen Klängen die Sängerinnen und Sänger wieder gemeinsam ausmarschierten, auch gerne gegeben.