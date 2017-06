Niedereschach Krachenfels empört über nichtöffentliche Debatte

Gemeinderatsmitgliede Rüdiger Krachenfels würde die Verkehrsberuhigung der Villinger Straße lieber öffentlich debattieren. Bürgermeister Martin Ragg ist anderer Meinung.

Gemeinderat Rüdiger Krachenfels beschwerte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Für ihn sei es nicht nachvollziehbar, dass das Thema "Verkehrsberuhigung der Villinger Straße" jetzt nichtöffentlich weiterbehandelt werde. Es sei im vergangenen Oktober von ihm und Manuela Fauler in öffentlicher Sitzung eingebracht worden. Er finde, dass diese Sachverhalte ruhig öffentlich diskutiert werden sollten.

"Hören sie sich mal an, was wir nichtöffentlich dazu zu sagen haben, und dann können wir darüber befinden, ob es sinnvoll wäre, dieses Thema weiter öffentlich zu verhandeln", lautete die Antwort des Bürgermeisters Martin Ragg auf seinen Einwand.

Was Krachenfels jedoch nicht so recht akzeptieren konnte. "Wie soll ich mich denn jetzt verhalten, wenn ich von den Bürgern über ein solches Thema, das bereits öffentlich angeregt wurde, angesprochen werde und welches dann in nichtöffentlicher Sitzung weiterverhandelt wurde. Darf ich da noch drüber reden oder nicht?" Darauf sagte Ragg: "Wenn ein Thema öffentlich angesprochen wurde, dann bringen wir dies auch wieder in die öffentliche Sitzung."

Was das Thema Villinger Straße betrifft, so möchte er allerdings um Geduld und Nachsicht bitten, da die Sache einfach noch nicht spruchreif sei. Es müssten noch verschiedene Belange und Sichtweisen berücksichtigt werden.

Rüdiger Krachenfels hatte im Oktober den Antrag eingereicht, sich Gedanken zu machen, wie die gefährliche Situation in der Villinger Straße entschärft werden könnte. Auch Bürgermeister Martin Ragg hatte eingeräumt, dass sich dort immer wieder sehr gefährliche Situationen ergeben.

Es sei immer wieder zu beobachten, dass die in Richtung Villingen fahrenden Fahrzeuge, wenn auf der Gegenseite geparkt wird, bei Gegenverkehr auf den Gehweg ausweichen – anstatt anzuhalten. Und dies im ohnehin gerade von Fußgängern, vielfach auch älteren Menschen stark frequentierten Bereich zwischen Kaufladen und Bäckerei. Dort werde die Straße häufig abseits des Zebrastreifens überquert.