Niedereschach Knallkörper fällt in Jacke von Kind und explodiert

Eine schlimme Nacht erlebte ein Bub in Niedereschach. Im Klinikum kümmerten sich die Ärzte sofort um den Sechsjährigen.

Ein Feuerwerkskörper traf in der Nacht zu Neujahr einen sechsjährigen Jungen in Niedereschach extrem unglücklich. Der gezündete Böller fiel nach Polizeiangaben von oben in die Jacke des Kindes und explodierte dort. Mit einer Brandwunde sei das Kind ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert worden. Über das genaue Befinden des Jungen konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums am Sonntag mit.