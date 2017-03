Niedereschach Kleiner Verein engagiert sich stark für die Umwelt

Das kleine Team des Naturschutzvereins Niedereschach leistet das Jahr über erstaunliches. Dies wurde bei der Hauptversammlung in der Minigolfklause aus den Berichten des Vorsitzenden Michael Senn und im Jahresrückblick von Schriftführerin Birgit Meißner mehr als deutlich.

Im Kassenbericht von Angelika Will war – abgesehen von Ausgaben für das Projekt Spittelbrunnen, den Vogellehrpfad und Anschaffungen auf dem EDV-Sektor – durch die Veranstaltungen doch einiges zusammen gekommen. Unterm Strich war ein Vermögenszugang von 300,35 Euro zu verzeichnen. „Ein bisschen magerer wie im Jahr zuvor, wir sind jedoch dran, wieder ein wenig aufzustocken“, so die Kassiererin.

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Bei den Wahlen wurde der bisherige Vorsitzende Michael Senn einstimmig im Amt bestätigt. Das gilt auch für die als zweite Vorsitzende gleichberechtigte Barbara Cornils und Oliver Bumann als drittem Vorsitzenden.

Im Frühjahr mussten rechtzeitig die Krötenzäune entlang der Deißlinger Straße aufgebaut werden. Kurz danach startete auch schon die große Landschaftsputzaktion in Niedereschach und den Nachbargemeinden. Eine große Anzahl freiwilliger Helfer aus den ansässigen Vereinen, Kindergärten, Schulen und private Sammler nahmen daran teil.

Ein besonderes Vorzeigeprojekt des Naturschutzvereins, die Aktion „Blühendes Niedereschach“, konnte auf dem Platz am Spittelbrunnen mit der Staudenbepflanzung mit viel Liebe und Engagement weiter vorangebracht werden. Das blühende Ergebnis war bereits im Sommer 2016 zu bestaunen. Das Insektenhotel an der Eschachhalle, das bei einem Kinderferienprogramm dorthin gesetzt wurde, musste repariert werden. Bei einer Wanderung durch das Schwenninger Moos lernten die Teilnehmer viel über die Flora und Fauna des Moores.

Zusammen mit der Patenkompanie aus Donaueschingen wurde dem gefährlichen Riesenbärenklau zu Leibe gerückt. In der Ortsmitte beim Betreuten Wohnen wurde entlang der Eschach der neue Vogellehrpfad eingeweiht. Dafür musste im Vorfeld viel organisiert und gewerkelt werden. Am Kinderferienprogramm der Gemeinde Niedereschach beteiligten sich die Naturschützer mit dem Bau eines Hummelkastens. Bei einem Fahrradausflug entlang der Grundstücke des Naturschutzvereines lernten die Teilnehmer ihr eigenes Terrain besser kennen. Nicht zu vergessen das Einsammeln und Reparieren der durch den Naturschutz betreuten Vogelkästen, die durch Baumrodung und Wuchs defekt oder nicht mehr erreichbar waren.

Gemeinderat Rüdiger Krachenfels dankte im Namen der Gemeinde für das Engagement des Naturschutzvereins. Der Verein gebe auch anderen Gemeinden Anregungen wie mit dem Projekt „Blühendes Niedereschach“. „Ein tolles Beispiel, das hoffentlich Früchte trägt für die Zukunft“, so Krachenfels.



Landschaftsputzete

Als nächste Kraftanstrengung steht für den Naturschutz die Landschaftsputzete unter der Leitung von Rüdiger Krachenfels für Niedereschach, Fischbach, Kappel und Schabenhausen am Samstag, 25. März, auf dem Programm. Beginn ist in Kappel und Niedereschach um 8.30 Uhr, in Fischbach und Schabenhausen um 9 Uhr. Treffpunkt für Niedereschach ist bei den Containern auf dem Parkplatz der Eschachhalle, für Fischbach am Parkplatz beim Schmiedesteighaus, für Kappel an der Schloßberghalle und für Schabenhausen die Wendeplatte Schlierbachweg. Die Beteiligten werden gebeten, Warnweste und Handschuhe mitzubringen.