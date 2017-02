Niedereschach Kleine Narren unterwegs

Kinderumzug in Fischbach

Die Kinder stehen am Schmotzige Dunnschtig bei der Narrenzunft Fischbach ganz besonders im Fokus. Nicht nur, dass man am frühen Morgen die Schüler vom Joch der Lehrer befreit, am Nachmittag findet stets auch ein Kinderumzug statt, auf den sich die Kinder immer sehr freuen. Dass war auch in diesem Jahr nicht anders. Von der Tummelhalde aus ging es über die Sinkinger Straße durch die Ortsmitte, wo auch das Bild entstand und die meisten Zuschauer standen, bis zur Bodenackerhalle. Angeführt wurde der Kinderumzug vom Musikverein Fischbach. In der Halle wurde noch ein buntes Kinderprogramm geboten. Bild: Albert Bantle