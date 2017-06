Niedereschach Kirchlein sucht neue Betreuerin  Elfriede Rist setzt sich nach 65 Jahren zur Ruhe

An der Bruder-Konrad-Kapelle endet eine Ära. Seit über 65 Jahren wird diese zuverlässig und liebevoll von Elfriede Rist betreut. Jetzt ist die 87-Jährige nicht mehr gelenkig genug für diese Aufgabe.

Die mitten im Wald gelegene Kapelle ist für viele Menschen ein ganz einzigartiger Ort, der aufgesucht wird um Ruhe zu finden und Kraft zu tanken. Jeden Freitag konnte man Elfriede Rist dort treffen, wenn sie den Blumenschmuck zusammenstellte, die Kapelle reinigte und einfach nach dem Rechten sah. An den Sonn- und Feiertagen ging sie zur Kapelle, um sie aufzuschließen, damit Spaziergänger und Pilger eine offene Tür vorfinden.

Diese Aufgabe war für Rist nicht nur ein Ehrenamt, sondern eine Herzensangelegenheit. Jeder der vorbei kam, konnte dies in der schön geschmückten Kapelle erspüren.

Nun endet diese Ära. Die inzwischen 87-Jährige zieht sich aus Altersgründen zurück. Sie sei sie nun halt nicht mehr so gelenkig und mobil, um mit dem Fahrrad zur Kapelle zu fahren und sich dort wie in den vergangenen 65 Jahren um alles zu kümmern, sagt Rist. Die engagierte Frau, hat diesen Dienst stets mit großer Selbstverständlichkeit, Bescheidenheit und in aller Stille ausgeübt. Und für die katholische Kirchengemeinde in Niedereschach stellt sich die bange Frage, wie es nun weitergehen soll.

Elfriede Rist, Pfarrgemeinde und Gemeindeteam würden sich sehr freuen, wenn die Bruder-Konrad-Kapelle ein Ort bliebe, an dem das Leben der Pfarrei spürbar ist. Deshalb werde eine Person oder Personengruppe gesucht, der es ein Anliegen ist, die Kapelle weiter zu betreuen. Jede Form von Unterstützung helfe, das Kleinod Bruder-Konrad-Kapelle lebendig zu halten.

Für das Engagement von Elfriede Rist über 65 Jahre hinweg gab es jetzt Dank nach dem Gottesdienst am zurückliegenden Pfingstsamstag in der katholischen Kirche in Niedereschach. Den überbrachte die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Seelsorgeeinheit „An der Eschach“, Christine Blessing, im Namen der gesamten Pfarrgemeinde. Außerdem überreichte sie einen Blumenstrauß.

Elfriede Rist erlebte 1946 – also bereits als junges Mädchen von 16 Jahren -, wie die Kapelle unter Leitung des damaligen Pfarrers, Heinrich Krieg, erbaut wurde. Künstlerisch ausgestaltet wurde die Kapelle durch den Beuroner Benediktiner-Pater Tutilo Josef Gröner. Ein Jahr später wurde die Kapelle Schauplatz einer Wunderheilung, die auf natürlichem Wege nicht zu erklären sein soll. Daran erinnert bis heute eine Tafel im Innern der Kapelle.

Pfarrer Heinrich Krieg suchte dann später jemanden für die Betreuung der Kapelle. Elfriede Rist wurde von zwei Frauen auf dem Heimweg von einem Gottesdienst in der Kapelle gezielt angesprochen und gefragt, ob sie diese Aufgabe übernehmen könnte. Die junge Frau sagte zu, nicht ahnend, dass daraus über 65 Jahre werden würden.

Waren es anfangs Feldblumen von Wiesen, mit denen Rist für den Blumenschmuck sorgte, so zog sie später die Blumen zunächst in ihrem Hausgarten in der Dauchinger Straße heran. Passend zur Saison bereicherte sie so das Innere der Kapelle und Bildstock vor der Kapelle mit Pflanzenschmuck.

Besucher der Kapelle oder zufällig vorbeikommenden Wanderer hatten stets ihre Freude an der Blumenpracht. Auch der schmückende Farn hinter dem Bildstock ist Elfriede Rist zu verdanken. Sie hat den Farn in der Allmend ausgegraben und hinter dem Blickstock wieder eingepflanzt.

Für Elfriede Rist hat die Bruder-Konrad-Kapelle jedoch auch eine ganz persönliche Bedeutung. Es war ihr späterer Schwiegervater, Johann Rist, der dort nach Kriegsende über viele Jahre hinweg jeden Sonntag für die Heimkehr seines vermissten Sohnes Rupert betete. Der musste mit 16 Jahren in den unseligen Krieg ziehen. 13 Jahre lang durchlitt Rupert Rist in Russland Krieg und Gefangenschaft. Die Gebete des Vaters wurden erhöht und 1955 mit 29 Jahren, kehrte der Vermisste zurück. Die Strapazen des Krieges und der Gefangenschaft hatten tiefe Spuren hinterlassen. Später heirateten Rupert und Elfriede Rist.

Hintergrund

Wer sich vorstellen kann, in die Fußstapfen von Elfriede Rist zu treten, kann sich im Pfarrbüro melden, 07728/244.

Die Kapelle wurde 1946 von Gläubigen Niedereschachs zu Ehren des Heiligen Bruder Konrad von Parzham errichtet. Aus Dankbarkeit dafür, dass die Ortschaft während des Zweiten Weltkrieges von Angriffen verschont blieb. Von Mai bis Oktober finden in der Kapelle Rosenkranzgebete statt. Geöffnet ist sie während des Sommerhalbjahres jeden Sonntag, während des Winterhalbjahres je nach Wetterlage sonntags. Zu anderen Zeiten kann der Schlüssel im Pfarramt erbeten werden. Gegen eine Gebühr sind auch Hochzeiten möglich. Informationen dazu im Pfarramt Niedereschach, 07728/244. Es gibt auch Literatur über die Geschichte der Kapelle: „Die Bruder-Konrad-Kapelle, Niedereschach Pilgerstätte und Mahnmal“ von Doris Benz, Freya Verlag.