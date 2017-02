Niedereschach Kirchenchor will sich nicht unterkriegen lassen

Fischbacher Sängerinnen und Sänger denken auch voll Freude an die Auftritte und Ereignisse des Jahres 2016

Niedereschach (aba) Trotz der Erkrankung der Vorsitzenden Margit Müller sowie von Kassenchef Harald Walther zog der Fischbacher Kirchenchor Cäcilienverein im Landgasthof Zum Mohren seine Jahreshauptversammlung durch. Der zweite Vorsitzende Robert Hilser sprang in die Bresche. Er verlas den Kassenbericht von Harald Walther und konnte dabei durchweg schwarze Zahlen vermelden. Hilser selbst hatte zusammen mit Herbert Schwer die Kasse geprüft und für in Ordnung befunden.

Schriftführerin Andrea Hellmich rief die verschiedenen Aktivitäten des Jahres 2017 noch einmal in Erinnerung. So hat sich der Chor traditionell mit einer Gruppe auch an der Fastnacht in Fischbach beteiligt und am Umzug teilgenommen, es wurden Gottesdienste kirchenmusikalisch begleitet und auch die Feier am Volkstrauertag wurde gesanglich bereichert. Auch die Kameradschaft und das Gesellige kamen nicht zu kurz. So erlebte man trotz zeitweise strömendem Regen einen schönen Ausflug ins Donautal. Dort sang man als Höhepunkt im Kloster Beuron. Auch bei vielen persönlichen Festen von Vereinsmitgliedern waren Mitglieder des Vorstands vertreten und gratulierten, darunter auch beim seltenen Fest der diamantenen Hochzeit des Ehrenvorsitzenden Fridolin Hauger und dessen Frau Hilda Hauger. Zum Jahresabschluss trafen sich die Vereinsmitglieder zum Paschen im Landgasthof Zum Mohren.

Bei den Neuwahlen unter der Leitung von Peter Engesser wurden die Vorsitzende sowie Schriftführerin Andrea Hellmich und Beisitzerin Gisela Fischer jeweils einstimmig in ihren bisherigen Ämtern bestätigt. Engesser übermittelte zudem die Grüße von Bürgermeister Martin Ragg sowie des Gemeinde- und Ortschaftsrates und dankte dem Chor für seibn Engagement sowohl bei weltlichen als auch kirchlichen Anlässen. Auch dankte er Dirigent Thomas Schneider ganz herzlich. Mit Blick auf die "schwierige Situation", in der sich der Chor befinde, appellierte er an die Chormitglieder und die Vorstandschaft, sich nicht "runter ziehen zu lassen." Es kommen auch wieder andere Zeiten", so Engesser.

Voll des Lobes über den Gesang und die Arbeit des Kirchenchores, zeigte sich aus den Reihen der Mitglieder Else Petrolli. Sie wies darauf hin, dass sie froh und glücklich sei, dass Fischbach einen Kirchenchor habe und bedauerte, dass der Chor was die Liedauswahl angehe, derzeit einen so schweren Stand habe (wir berichteten). "Ohne Kirchenchor wären wir um einiges ärmer", so Petrolli.

Der Zunftmeister der Narrenzunft Fischbach, Christoph Droxner, dankte dem Chor für den Einsatz während der Fischbacher Fastnacht und überreichte als kleines Präsent das Narrenbuch 2016 der Zunft. Für guten Probenbesuch, der bei 37 Proben bei 79 Prozentz lag, was eine Steigerung um vier Prozent bedeutet, wurden der Ehrenvorsitzende Fridolin Hauger, der alle Proben besuchte, Gisela Fischer (eine Fehlprobe), Karl Stehle (zwei Fehlproben) sowie Rosi Link, Margrit Engesser und Robert Hilser, die alle nur dreimal fehlten, von Andrea Hellmich geehrt.