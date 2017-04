Niedereschach Kirchenchor-Vorsitzende schultert jetzt drei Aufgaben

Christine Streich ist in Niedereschach jetzt auch Noten- und Kassenwartin.

Niedereschach – Große Harmonie prägte die Jahreshauptversammlung des Niedereschacher Kirchenchores im Katharinensaal. Deutlich wurde dabei, dass dem Kirchenchor der Nachwuchs fehlt und man einige neue und auch jüngere Sänger und Sängerinnen gut brauchen könnte. Einen breiten Raum nahmen die Ehrungen ein.

Vorsitzende Christine Streich freute sich bei der Begrüßung, dass neben den Sängerinnen und Sängern auch die Diakone Stefan Fornal und Christian Müller-Heidt sowie die Gemeinderäte Michael Asal und Rüdiger Krachenfels der Versammlung beiwohnten. Schriftführerin Gudrun Albert rief in ihrem ausführlichen Bericht alle weltlichen, kirchlichen und auch die kameradschaftlichen Aktivitäten wie den Ausflug ins Kloster Blaubeuren noch einmal in Erinnerung. 35 Proben und sieben Auftritte hat man im abgelaufenen Jahr absolviert. In bester Ordnung ist auch die Kasse des Chores. Kassenchefin Bärbel Schuler musste zwar ein kleines Minus vermelden, konnte aber einen trotzdem nach wie vor soliden Kassenstand vorweisen.

Voll des Lobes für die Arbeit des Kirchenchores war Gemeinderat Michael Asal bei der von ihm einstimmig herbeigeführten Entlastung des Vorstands. Asal übermittelte die Grüße des gesamten Gemeinderates und des terminlich verhinderten Bürgermeisters Martin Ragg. Jeder Einzelne habe zum insgesamt erfolgreichen Jahr 2016 beigetragen. "Singen macht Spaß, singen macht Freude. Lassen sie sich nicht beirren und singen sie weiter zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen", so Asal. Zu festlichen Anlässen und Feiertagen gehöre der Kirchenchor dazu und er forderte die Sangesschar dazu auf, die Motivation nicht zu verlieren, auch wenn es schwierig sei, neue und vor allem jüngere aktive Mitglieder zu finden.

Die Neuwahlen wurden von Rüdiger Krachenfels geleitet. Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden dabei die Vorsitzende Christine Streich sowie Schriftführerin Gudrun Albert in ihre bisherigen Ämtern. Nicht mehr zur Wahl stellte sich Kassiererin Bärbel Schuler, die schon vor zwei Jahren ihr Amt abgeben wollte und darum gebeten hatte, einen Nachfolger für sie zu suchen. Trotz intensiver Suche im Vorfeld wurde niemand gefunden, der bereit war, dieses Amt zu übernehmen, und so war guter Rat teuer. Nachdem sich Christine Streich, aus der Not geboren, bereit erklärt hatte, die Kassengeschäfte zu übernehmen, wurde sie ebenfalls einstimmig zur neuen Kassiererin gewählt und übt deshalb künftig das Amt der Vorsitzenden und der Kassiererin in Doppelfunktion aus. Zählt man noch das Amt der Notenwartin dazu, das Streich ebenfalls ausübt, lässt dies erahnen, wie sehr es ihr am Herzen liegt, dass beim Kirchenchor alles in geordneten Bahnen weiter geht. Streich wird nun versuchen, bis zu den nächsten Wahlen jemanden zu finden, der das Amt des Kassierers dann übernimmt.

Der Kirchenchor

Der Kirchenchor Niedereschach ist eine Gruppe von ehemals 30 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung des Dirigenten Thomas A. Schneider. Seine Hauptaufgabe sieht der Chor in der Begleitung der Gottesdienste in der Pfarrgemeinde Niedereschach. Dazu werden in der Hauptsache klassisches Liedgut und Messen gesungen, aber auch Taizégesänge und weltliche Lieder. Neben dem jährlichen Ausflug und der Cäcilienfeier im Herbst treffen sich die Sängerinnen und Sänger rund sechsmal im Jahr zu einem gemütlichen Hock.