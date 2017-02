Niedereschach-Schabenhausen Kindergartenverein wählt neue Vorsitzende

Der Kindergartenverein Schabenhausen hat eine neue Vorsitzende: Stephanie Wolframm folgt auf Bianca Veelker, die nicht mehr kandidierte. Im Jahr 2016 hat der Verein wieder vieles für den Kindergarten geleistet.

Stephanie Wolframm ist neue Vorsitzende des Kindergartenvereins Schabenhausen. Bei der Jahreshauptversammlung im Haus der Vereine wurde Wolframm bei den von Ortsvorsteher Alfred Irion geleiteten Neuwahlen einstimmig zur Nachfolgerin von Bianca Veelker gewählt, die nicht mehr kandidierte. Auch die dritte Vorsitzende, Isabelle Soballa-Winkelblech, kandidierte nicht mehr, für sie wurde Ute Knör zur Nachfolgerin gewählt. In ihrem Amt als Schriftführerin wurde Aniko Stern bestätigt.

Zusammen mit den bisherigen Vorstandsmitgliedern ist der Kindergartenverein damit wieder gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben und blickt voller Zuversicht ins neue Vereinsjahr. Die größte Herausforderung im abgelaufenen Jahr, das betonte auch Schriftführerin Aniko Stern in ihren Ausführungen, sei es für den Verein gewesen, die zweitätige Bewirtung im Floraparadies Weißer zu bewältigen. Diese jährlich wiederkehrende Herausforderung sei, wie in den Vorjahren, auch 2016 ein großartiger finanzieller Erfolg gewesen. Derzeit, so Bianca Veelker weiter, seien am Kindergarten in Schabenhausen 22 der 25 vorhandenen Kindergartenplätze belegt. Aktuell zählte der Verein 120 Mitglieder.

Für die drei Erzieherinnen, Anita Kempa, Jeanette Storz und Gabriele Bogatzki gab es viele lobende Worte und als Dankeschön für die geleistete Arbeit auch kleine Präsente. Man müsse lange suchen, bis man einen so freundlich und familiär geführten Kindergarten wie in Schabenhausen finde und das sei der große Verdienst der Erzieherinnen, lobte Schriftführerin Aniko Stern in ihrem Jahresrückblick. Dass der Verein auch finanziell auf gesunden Beinen steht, zeigte sich im Bericht von Kassiererin Katharina Winkelblech.

Auf Antrag von Ortsvorsteher Alfred Irion wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. "Es ist fantastisch, was bei euch das ganze Jahr über geht", lobte Irion und bezeichnete den Kindergartenverein im positiven Sinne als "ganz außergewöhnlichen" Verein. Da sich die Vorstandschaft meist aus den Eltern der Kindergartenkinder rekrutiere, wechsle das Team alle paar Jahre. Für neu hinzugezogene Menschen biete sich über den Kindergartenverein zudem die Chance, sich im Dorf schnell und besser zu integrieren.

Stolz zeigte sich Irion auch über die fast vollständige Auslastung des Kindergartens. Da könne er sich an Zeiten erinnern, als wegen zu geringer Kinderzahlen der Fortbestand des Kindergartens gefährdet schien. Das habe sich in den letzten Jahren jedoch alles sehr positiv entwickelt. Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Dabei wurden Heidi Kaiser aus Buchenberg, Inge Mosbacher aus Fischbach und Karin Müller aus Mönchweiler für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.