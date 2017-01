Niedereschach Kinder freuen sich auf mehr Bewegung

Mächtig gefreut haben sich die Erzieherinnen und erst recht die Kinder des katholischen Pater-Edgar-Weinmann-Kindergartens. Am Montagvormittag überreichten die Vorsitzende der "Soziale Drehscheibe (SD)" Niedereschach, Monika Weißer, und Schriftführer Bodo Volz eine 1000-Euro-Spende für die Neugestaltung des für die Kinder so wichtigen Bewegungsraumes im Kindergarten.

Der bisherige Bewegungsraum am Kindergarten entspricht längst nicht mehr modernen Anforderungen und soll nun entsprechend umgebaut und mit neuen Gerätschaften ausgestattet werden. An jedem Tag ist der Bewegungsraum Anlaufstelle für viele Kindergartenkinder. Durch unterschiedlich interessante und auffordernde Aufbauten und Materialangebote soll der Bewegungsraum künftig jedem Kind entsprechend seines Alters und seiner individuellen Voraussetzungen neue Herausforderungen bieten.

Die Kinder sollen dort klettern, drehen, tanzen, bauen, springen, halten, balancieren, knoten, drücken, schaukeln und vieles mehr. Der neue Bewegungsraum soll noch weitaus mehr Bewegungsimpulse und -anreize sowie neue Möglichkeiten für die Kinder bieten. Zudem sollen die Kinder dabei eigene Ideen entwickeln und Erfahrungen über Räume, Distanzen, Rhythmus, Eigenschaften von Materialien und Grenzen sammeln, die sie auch in ihren Alltag übertragen. Die regelmäßige Bewegung in der Vorschulzeit erhöht die Chance, dass ein Kind auch in der Schulzeit und im weiteren Leben täglich Bewegung sucht und körperliche Aktivität in seinem Alltag anstrebt, was dauerhaftes Wohlbefinden und Gesundheit fördert. Vor diesem Hintergrund war die Freude bei der Spendenübergabe sowohl bei den Kindern als auch bei den Erzieherinnen verständlich. Die Kinder sangen auf die Soziale Drehscheibe ein von Herzen kommendes Dankes- und Loblied. Die Vorfreude auf den neuen Bewegungsraum war förmlich spürbar.

Vom Kindergarten war es Giulia Hasler, die sich im Namen der Kinder und des Erzieherinnenteams herzlich bei Monika Weißer und Bodo Volz für die großzügige Spende bedankten.