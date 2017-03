Niedereschach Kanal muss saniert werden

Die Arbeiten in der Beroldingerstraße in Niedereschach beginnen am Montag, 13. März.

Niedereschach (aba) Das Ortsbauamt weist auf anstehende punktuelle Kanalsanierungen in der Beroldingerstraße in offener Bauweise hin. Beginn ist ab Montag, 13. März. Dort muss gebaggert werden, um den Kanal wieder auf Vordermann zu bringen. Aktuell ist die Gemeinde dabei, das öffentliche Kanalnetz im Kernort zu sanieren, dort wo dies möglich ist, in geschlossener Bauweise. Die Firma Rossaro aus Aalen ist seit Oktober im Auftrag der Gemeinde damit beschäftigt. "In einigen, wenigen Bereichen, kommen wir mit diesem Verfahren jedoch nicht zum gewünschten Erfolg, da hier punktuell Schäden am Kanal vorhanden sind, die vor dem Einzug des Sanierungsliners zunächst in offener Bauweise beseitigt werden müssen", so Ortsbaumeister Leopold Jerger. In diesen Fällen, so wie in der Beroldingerstraße, muss, lokal begrenzt, der Asphalt geöffnet und das Kanal-Teilstück saniert werden. In der Beroldinger Straße muss der Kanal an vier Stellen die Straße geöffnet werden. Beschränkungen und Unannehmlichkeiten bitte man zu entschuldigen, so Jerger, man hoffe auf verständnisvolle Begleitung des Vorhabens durch die Anwohner.