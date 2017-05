Niedereschach Jugendfeuerwehr Niedereschach wird 50 Jahre jung

2018 steigt zum Jubiläum des Kreisjugendfeuerwehrzeltlager in Niedereschach. Die Vorbereitungen spannen auch die Aktiven ein.

Niedereschach (gdj) Dass es bei der Jugendfeuerwehr Niedereschach gut läuft, dies zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung in der Schlierbachhalle in Schabenhausen. Auch wenn Jugendwart Thomas Tuchel in seinen Ausführungen davon sprach, dass es innerhalb der Gesamtwehr mit Blick auf die Jugendarbeit durchaus auch Meinungsverschiedenheiten gebe und er sich eine etwas bessere und partnerschaftlichere Kommunikation mit der Führungsebene wünsche. Dennoch bedankte er sich, trotz seiner Kritik, bei den Kommandanten der Gesamt- und Abteilungswehren für die gute Zusammenarbeit. „Ich baue weiter auf Unterstützung und einen fairen Umgang auch bei Differenzen“, so Tuchel.

Aktuell zählt die Jugendwehr 40 Mitglieder, darunter drei Mädchen. Was das ganze Jahr über geleistet wurde, verdeutlichte Schriftführer Christopher Hug. Aktuell stecken Thomas Tuchel und sein Jugendteam mitten in den Vorbereitungen für das 2018 in Niedereschach geplante Kreisjugendfeuerwehrzeltlager zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuer Niedereschach. Um das Zeltlager organisieren zu können, brauche man die Unterstützung der Aktiven, was Gesamtkommandant Jürgen Seemann auch zusagte.

Eine Herzensangelegenheit war es dem Jugendwart, dem ganzen Betreuerteam zu danken. 1768 ehrenamtliche Stunden im Dienste der Jugendwehr, das seien rund drei Stunden pro Woche, habe jedes Mitglied des Leitungs- und Betreuerteams geleistet. Hinzu kämen viele Fahrten mit dem privaten Auto.

Über seine jungen Schützlinge war Tuchel voll des Lobes. Gerade auch die größeren Jugendlichen seien ihm und dem Betreuerteam große Hilfen, egal ob in der Montags- oder Freitagsgruppe. Die Wahlen leitete Gesamtkommandant Jürgen Seemann. Dabei wurden Jonathan Wagner zum Jugendsprecher, Christopher Hug zum Schriftführer und Aaron Niebel, Jonathan Hanisch und Samuel Niebel in den Ausschuss gewählt.

Die Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Niedereschach ist die Jugendorganisation der Gesamtfeuerwehr Niedereschach. Dort treffen sich Jugendliche aus allen Ortsteilen zu gemeinsamen Proben und Freizeitaktivitäten. Es gibt viel zu erleben, sei es spannende Feuerwehrtechnik, Sport und Spiel oder sonstige Freizeitaktivitäten wie Zeltlager, Wanderungen, Schwimmbadbesuche und vieles mehr. Das Eintrittsalter liegt bei zehn Jahren, der Eintritt jederzeit möglich. Es reicht, einfach vorbeizukommen und reinzuschnuppern, es wird auch kein Mitgliedsbeitrag erhoben. Sämtliche Ausrüstungsgegenstände werden gestellt. Wer Lust und Interesse hat, wird auf Wunsch sogar zu Hause abgeholt. Dazu muss man nur rechtzeitig bei einem der Jugendwarte anrufen.